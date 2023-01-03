Zehra Güneş yeni yıla Ebrar Karakurt ile girdi! Zehra Güneş'in iddialı tarzı olay oldu

İtalya takımı Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldız ismi Ebrar Karakurt, arkadaşlarıyla birlikte düzenlediği yılbaşı partisinde birbirinden eğlenceli görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

Zehra Güneş'in de katıldığı partide yıldız voleybolcuyu arkadaşları da yalnız bırakmadı. Eğlenceli anları Instagram hesabından takipçileriyle de paylaşan Karakurt'un gönderileri çok beğenildi.

Bu paylaşımlarda bir isim öne çıkıyordu. O da son dönemde oldukça popüler olan Zehra Güneş'ti.

Hem göğüs hem de bacak dekoltesiyle dikkat çeken Güneş'i gören hayranları mest oldu. Görenler "Zehra bu ne güzellik" yorumunda bulundu.



