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  4. Zekanız bu ay ön planda... Astrolog Merve Rençber'den Başak burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül)

Zekanız bu ay ön planda... Astrolog Merve Rençber'den Başak burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül)

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

23 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında doğan başak burçlarını bu ay neler bekleyecek? Başak burcunu 2020 Ekim ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? İşte başak Burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu...

Zekanız bu ay ön planda... Astrolog Merve Rençber'den Başak burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ekim ayı başak burcu yorumumuzu hazırladık..23 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında doğan başak burçlarını bu ay neler bekleyecek? Başak burcunu 2020 Ekim ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında başak burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ekim aylık burçlarda başak burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Başak Burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu...

Başak burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül)

Bu ay ilişkiler ve finansal konular iki ana gündeminizi oluşturuyor. Her iki alanda da beklentileriniz, kriterleriniz ve arzularınız öne çıkabilir, artabilir. Bu alanlarda yeniliğe gidebilir, yeni seçimler içinde olabilirsiniz.

2 Ekimde Venüs Başak burcuna geçiyor. Ay boyunca burcunuzda ilerleyecek Venüs, estetik konuları, dış görüntünüzü sizin için daha önemli bir hale getirebilir. Sağlıklıkla ilgili destek ve tedaviler olabilir, estetik kaynaklı operasyonlar yaptırmak isteyebilirsiniz. Mars retrosu ay boyunca devam ederken estetik operasyonlardan kaçınmakta fayda var. Bir süredir var olan sağlık problemine ise bu süreçte köklü bir tedavi veya operasyon ile son verebilirsiniz.

Finansal alanda ise harcamalarınızı arttıracak, bir yandan ise parayı kendinize çekebileceğiniz bir süreci getirecek. Kaygı ve endişe, kıtlık bilinci ise finansal zorlanmaları, çıkmaza girmeyi hazırlayabilir.

14 Ekimde Merkür Retrosu başlıyor. Daha araştırmacı, sorgulayıcı ve detaycı olmanızı sağlayacak bu transit ile, ayın geri kalanında risk ve tehlikeleri görmeye çalışabilir, kendinizi garantiye almaya çalışabilirsiniz. Emin olduğunuz noktada adım atma isteği, şüphe duyduğunuz noktada ise geri çekilme içinde olabilirsiniz. Geçmişteki iyi/kötü deneyimleri hatıranıza getirecek bu retro ile, bugününüzü ve geleceğinizi geçmişin etkisinde yönetebilirsiniz. Fakat çok fazla geçmişte kalmak, anınızı kaçırmaya neden olabilir. Bu süreçte karşınızdakileri manipüle edebileceğiniz gibi kendinizi de manipüle etmeye açıksınız, dikkat. Zihnin oyunlarına kapılmak yerine sezgilerinize ve hislerinize güvenin.

16 Ekimde Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Yetenekleriniz, zekanız ve bilgi birikiminiz ile yeni kazanç fırsatları yakalayabilir, eğitimini aldığınız alanda işe başlayabilir, kazanç sağlayabilirsiniz. Ortaklı işlerde para paylaşımlarında düzenlemeye gidilebilir. Sevdikleriniz için harcama yapabilirsiniz. Danışan ve müşterili bazlı iş yapanlar ise müşterilerinde artış yaşayabilir. Bu tarih civarında kuracağınız ilişkiler yoluyla maddi-manevi kazanç sağlayabilirsiniz.

23 Ekimde Güneş Akrep burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında içinizde tuttuğunuz duygu ve düşünceleri daha cesurca dile getirecek, cesur ve radikal kararlar alacaksınız. Bu süreçte beklenmedik haberler alabilir, beklenmedik kişilerden dönüşler görebilirsiniz. İyi/kötü sürprizlerin, şans ve şanssızlıkların arttığı bir dönem. Mevcut enerjiniz her ne ise o doğrultuda deneyimlerin geleceğini unutmayın, karamsarlıktan ve önyargıdan kaçının.

Astrolog Merve Rençber

İletişim: astrolojionline@gmail.com

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