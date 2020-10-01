Zekanız bu ay ön planda... Astrolog Merve Rençber'den Başak burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ekim ayı başak burcu yorumumuzu hazırladık..23 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında doğan başak burçlarını bu ay neler bekleyecek? Başak burcunu 2020 Ekim ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında başak burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ekim aylık burçlarda başak burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Başak Burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu...

Başak burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül)

Bu ay ilişkiler ve finansal konular iki ana gündeminizi oluşturuyor. Her iki alanda da beklentileriniz, kriterleriniz ve arzularınız öne çıkabilir, artabilir. Bu alanlarda yeniliğe gidebilir, yeni seçimler içinde olabilirsiniz.

2 Ekimde Venüs Başak burcuna geçiyor. Ay boyunca burcunuzda ilerleyecek Venüs, estetik konuları, dış görüntünüzü sizin için daha önemli bir hale getirebilir. Sağlıklıkla ilgili destek ve tedaviler olabilir, estetik kaynaklı operasyonlar yaptırmak isteyebilirsiniz. Mars retrosu ay boyunca devam ederken estetik operasyonlardan kaçınmakta fayda var. Bir süredir var olan sağlık problemine ise bu süreçte köklü bir tedavi veya operasyon ile son verebilirsiniz.