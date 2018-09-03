Zencefilin faydaları nelerdir? Zencefil nasıl kullanılır? Zencefil çayı nasıl yapılır?

Zencefil, her mevsim taze olarak bulunabilen, faydaları nedeniyle mutfamızda her daim olan bir besindir. Mide bulantısının yanı sıra soğuk algınlığı, grip ve öksürük gibi hastalıklarda tükettiğimiz zencefil, ülkemizde yetişmemekte ve tropik ülkelerden gelmektedir. Zencefilin faydaları olduğu gibi bazı durumlarda veya dönemlerde kullanılmaması uzmanlar tarafından önerilmektedir. Peki zencefilin faydaları nelerdir? Zencefil nasıl kullanılır? ZENCEFİLİN FAYDALARI NELERDİR? Soğuk algınlığı ve öksürük durumlarında ilk olarak başvurduğumuz sağlık deposu zencefil, mide bulantısına iyi geldiği de bilinmektedir. Metabolizmayı hızlandırıcı özelliği olan zencefilin uygulanan bazı kürleri ile kilo vermeye yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendiren zencefil, aynı zamanda kas ağrılarına da iyi gelmektedir. Zenfecil, acı tadı nedeniyle genellikle balla birlikte tüketilmektedir. 1-MİDE BULANTISI KARŞI İYİ GELİR Zencefilin mide bulantısını yok ettiği bazı araştırmalar ile ortaya çıkarılmıştır. Bunun için 12 bin kadın ile yapılan testte deneklerden bazılarına verilen günde 1.1-1.5 gram arası zencefilin mide bulantısı rahatsızlığını giderdiği tespit edilmiştir. Deniz tutması sorunu için de zencefil tüketimi faydalı olacaktır. Bu konuda deniz askerleri üzerinde yapılan araştırma sonuçları, bu bulguyu doğrulamıştır. Gıda emilimini artıran zencefil, gaz, şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık gibi sindirim sorunları üzerinde etkilidir.

2-KAS AĞRILARINI AZALTIR Spazm veya kramp şeklinde kendini gösteren kas ağrıları, genellikle sporcularda rastlanılmaktadır. Bu konuda yapılan bir araştırmada günde 2 gram zencefil verilen kişilerde kas ağrılarında azalış olduğu tespit edilmiştir. 3-BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR Vücut ısısını artıran zencefil, özellikle kış aylarında bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve grip, soğuk algınlığı gibi sağlık sorunlarında yardımcı olmaktadır. Bu hastalıkların atlatılmasında terlememiz gerekmesi nedeniyle zencefilin ısı artırımı faydası olacaktır. 4-REGL AĞRILARINI AZALTIR Kadınların regl dönemlerin yaşadıkları ağrılı dönemlerini hafifletmekte zencefilin faydası çoktur. Yapılan bir araştırmada bunu doğrulayan sonuçlar elde edilmiştir. 150 kişiye ilk üç günlerinde verilen 1 gram zencefil ile regl dönemlerinde kullanılan ilaçlarla aynı etki sağlandığı gözlenmiştir. Doğal bir ilaç olan zencefil kullanımı bu dönemlerde kullanımı önerilmektedir. 5-KOLESTROLÜ DÜŞÜRÜR Zencefilin bu faydası için yapılan bir araştırmada 45 gün boyunca deneklere verilen günde 3 gram zencefil ile kolesterol seviyelerinde önemli derecede düşüşler gözlenmiştir. Kolesterol düşürücü ilaçların yerine doğal zencefil kullanımı sağlık açısında daha faydalı olacaktır.

6-KANSERLE MÜCADELESİ İçinde bulundurduğu gingerol maddesi zencefilin kanser oluşumuna karşı mücadele ettiğini yapılan araştırmalar göstermiştir. Kanser hücrelerin oluşumu serbest radikaller sayesinde olmaktadır. Antioksidanlar ise serbest radikallerin oluşumunu düzenler. Zencefil, en önemli etkisini kolon kanserinde göstermiş olup pankreas, göğüs ve yumurtalık kanseri üzerinde de etkileri vardır. 7-ALZHEİMARA KARŞI ZENCEFİL Zencefil, içinde bulundurduğu antioksidanlar ve biyoaktif bileşenler sayesinde beyinde oluşacak inflamasyonları minimuma indirdiği ve böylece alzheimer gibi sorunların oluşumunu azalttığı araştırmalar ile ortaya çıkarılmıştır. Düzenli zencefil kullanımı, beyin fonksiyonlarını canlı tutacaktır. Böylece ileride karşılaşılacak bu tarz sorunlar oluşmadan önlenmiş olacaktır. 8-SAÇ BAKIMINDA ZENCEFİLİN FAYDASI Zencefil, saç köklerini güçlendirir ve saçlarınızın parlak bir görünüme ulaşmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra kepek oluşumunu da önler. Bunun için yapmanız gereken şu; Zeytinyağı ile 2 yemek kaşığı zencefili karıştırarak saç diplerinize sürün ve 30 dakika sonra durulayın.

9-ZENCEFİLİN AFRODİZYAK ETKİSİ Vücut ısısını yükselten zencefil, kalp atışlarını hızlandırır ve böylece seks sırasında sinirlerinizin duyarlılığını artırır. Üreme organları için faydalı olan zencefilin doğurganlığ artırdığı bilinmektedir. 10-SELÜLİTE KARŞI ZENCEFİL KÜRÜ Metabolizmayı hızlandıran zencefil, selülitlere karşı iyi bir çözüm olabilir. Bunun için yapmanız gereken, 17 gr zencefil suyu ile 1 yemek kaşığı rendelenmiş zencefili karışımınına 1-1.5 bardak deniz tuzu eklemek ve selülitli bölgeye sürerek süngerle ovmak. 11-DİĞER FAYDALARI B3,B6, demir, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum ve magnezyum mineralleri içerir. Aynı zamanda lizin, treonin, triptofan, valin ve fenilanin gibi amino asitleri de içerir. Kanın normal dolaşımını korumaya yardımcı olur. İçerisindeki krom, çinko ve magnezyum aşırı terleme, ateş ve titremeyi engellemeye yardımcı olur. Antienflamatuar etkisi nedeniyle doğal olarak ağrı ve iltihaplar üzerinde azaltıcı etkisi vardır. Mikrop öldürücü, antibakteriyel özelliği vardır.

Düşük glisemik dizilimi sebebiyle kan şekerini ve insülin seviyesini dengeleyip, insülin direncini düşürdüğü görülen zencefilin, şeker hastalarının günlük beslenme arasına katmaları önerilmektedir. Zencefil çok miktarda antioksidan içerir, vücutta yenileme süreçlerini hızlandırır ve serbest radikalleri ve toksinleri temizler. ZENCEFİL NASIL KULLANILIR? Zencefilin faydalarını öğrenmekle birlikte nasıl kullanmamız, nasıl tüketmememiz ve ne miktarda almamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Zencefilin birçok şekli bulunmaktadır. Toz haline getirilmiş olanı en çok kullanılan şeklidir. Fakat günde 2 gramı geçmeyecek şekilde kullanmak en sağlıklı olanıdır. Çiğ kök zencefili ise rendeleyerek yemeklerimizin içine veya birçok tarifte kullanabilirsiniz. Diğer meyve sularının içine katılmış olan zencefil suyu da bir başka kullanım şeklidir. Zencefil yağını ise günlük nemlendirici krem olarak kullanıldığı gibi masajlarda ve özellikle soğuk zamanlarda ısınmak için tercih edebilirsiniz. ZENCEFİL ÇAYI FAYDALARI VE TARİFİ Öksürük kesici olarak kullanabileceğimiz zencefil çayının faydaları arasında yağ oranı dengelemesi, kas yorgunluğuna iyi gelmesi, sakinleştirici özelliği, mide bulantısı ve sindirim sorunlarına faydası ve kanser hücrelerine karşı savunma oluşturması sayılabilir. Zencefil çayının birçok alternatif çeşitleri vardır.

Zencefil çayı yapımında kullanacağımız miktar, bir diş sarımsak ya da çay kaşığı büyüklüğünde olmalıdır. Bundan önce de zencefilin ince dış kabuğunu soymamız gerekir.

Zencefil - bal çayında oranlar, bir tatlı kaşığı bal, bir çay kaşığı zencefil, bir su bardağı. Karışımı 10 dakika kaynatmanız yeterli olacaktır. Bu karışımı öksürük giderici olarak kullanabilirsiniz. Zencefil - limon çayında ise yarım limon suyu ve bir çay kaşığı zencefil, bir su bardağına tamamlanır ve yine 10 dakika kaynatılır. Sabahları bu çayı içmek kış hastalıklarına karşı bir önlem olacağı gibi güne dinç başlamanızı sağlar. Zencefil- tarçın - ananas - limon çayı. Bu karışım yağ yakımını hızlandırıcı özelliği nedeniyle kilo vermek isteyenler tarafından tercih edilir. Bu çayı hazırlanmasında 500 ml su, 1 dilim ananas, 1 çubuk tarçın, 1 çay kaşığı zencefil ve yarım limon gerekiyor. Karışım 20 dakika kaynatılıp dinlendirilikten sonra içmeye hazır gelecektir. KİMLER, HANGİ DURUMDA ZENCEFİL TÜKETMEMELİ? Birçok faydasını saydığımız zencefil, bazı durumlarda ve rahatsızlıklarda uzak durulması gerekebiliyor. Bunların başında hamilelik dönemi geliyor. Metabolizmayı hızlandırması nedeniyle zencefil, hamile kadınların uzak durması gereken bir besindir. Bu özelliği ile erken doğumu tetikleyebileceği öngörülüyor.