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Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 askeri şehit eden 9 terörist adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 14:03 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de teröristlere yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nı şehit eden, jandarma ve MİT'in Suriye'de ortakalaşa düzenlediği operasyonla yakalanıp Türkiye'ye getirilen, terör örgütü PKK/YPG üyesi 9 terörist, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 askeri şehit eden 9 terörist adliyeye sevk edildi

Ferhat DERVİŞOĞLU- Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de teröristlere yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nı şehit eden, jandarma ve MİT'in Suriye'de ortakalaşa düzenlediği operasyonla yakalanıp Türkiye'ye getirilen, terör örgütü PKK/YPG üyesi 9 terörist, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.
'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü günü olan 23 Ocak'ta, Ömeruşağı köyü bölgesinde çıkan çatışmada, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu. Şehit askerlerin naaşı, yaklaşık 2 ay sonra teröristlerden temizlenen bölgede bulunarak, getirildiği Kayseri'de ve Ankara'da toprağa verildi. 2 askerin şehit edilmesi ve 1'inin naaşının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, 14 Eylül'de Afrin'e bağlı Raco beldesinde, jandarma ve MİT'in düzenlediği operasyonla yakalandı. Türkiye'ye getirilen teröristler, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguya alındı.
İfadelerinde örgütün Suriye'deki ve Türkiye'deki yapılanması ile ilgili bilgiler verdiği öğrenilen teröristler, 4 günlük gözaltı sürelerinin dolmasının ardından bugün jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi altında Hatay İl Jandarma Komutanlığı'ndan alınarak Hatay Adliyesi'ne getirildi. Teröristler, Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanacak.
YAŞLI KADINDAN TÜRK BAYRAKLI TEPKİ
Teröristlerin adliyeye getirilişi sırasında 70 yaşındaki Fatma İzzettinoğlu Türk bayrağı açtı. İzzettinoğlu, "Teröristlerin yüzüne tükürmeye geldim. İdam istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 askeri şehit eden 9 terörist adliyeye sevk edildiZeytin Dalı Harekatı'nda 2 askeri şehit eden 9 terörist adliyeye sevk edildiZeytin Dalı Harekatı'nda 2 askeri şehit eden 9 terörist adliyeye sevk edildiZeytin Dalı Harekatı'nda 2 askeri şehit eden 9 terörist adliyeye sevk edildi

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