Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı kaynatılıp içilirse neye iyi gelir?

Zeytin yaprağı faydaları açısından son derece önemli bir bitki çeşididir. Yaprakları kuru formda kullanılabildiği gibi öğütülüp toz hâlinde de kullanılabilmektedir. Ayrıca yaprakları kadar yapraklarından elde edilen yağı da oldukça yararlı ve değerlidir. Bunun yanı sıra tütsü formu da bulunmaktadır. Güçlü bir antioksidan içeriğine sahip olan zeytin yaprağı, aynı zamanda çeşitli vitamin ve mineraller de içermektedir.

Zeytin yaprağının faydaları nelerdir?

Zeytin ağacının yaprakları kullanılarak elde edilen zeytin yaprağının insan sağlığı üzerinde pek çok önemli yararı mevcuttur. Zeytin yaprağı içerik açısından güçlü bir antioksidan etkisi yaratan bileşenlere sahiptir. Ayrıca bünyesinde E vitamini, A vitamini, C vitamini gibi vitaminler barındırmakla beraber magnezyum, selenyum, potasyum gibi türlü mineraller de barındırmaktadır. Vücut sağlığı için oldukça gerekli olan bu vitamin ve mineraller sayesinde çeşitli hastalıklara yakalanma riskini düşürme etkisi mevcuttur. Zeytin yaprağının faydaları genel olarak şu şekildedir:

Zengin vitamin içeriği sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Kolesterol seviyelerini normale indirerek kalp sağlığını korur.

İnsülin direncini düşürücü etkisinden kaynaklı diyabet ve obezite hastalıklarıyla savaşır.

Soğuk algınlığı, nezle gibi rahatsızlıklarda görülen belirtilerin hafiflemesine yardımcı olur.

Kronik yorgunluğu giderici etkisi, zeytin yaprağı çayı faydaları arasında yer alır.

Kemik sağlığının korunmasına yardımcı olmakla birlikte kemiklerin güçlenmesini sağlar.

Güneş yanığından kaynaklı meydana lekelerin giderilmesinde etkilidir.

Diş ağrılarının azalmasına yardımcı olmaktadır.

Beynin görevlerini daha sağlıklı yerine getirmesini sağlar.

Kanserli hücrelerin fazlalaşmasını engellemede etkili bir rolü vardır.

Zeytin yaprağı kaynatılıp içilirse neye iyi gelir?

Yaygın olarak çay şeklinde kullanımı tercih edilen zeytin yaprağı isteğe göre taze veya kurutulmuş formda kullanılabilmektedir. Yaprakların kaynatılarak tüketildiğinde insan sağlığı için önemli yararlar sağlamaktadır. Bünyesinde bulunan çeşitli vitamin ve mineral maddelerinden kaynaklı bağışıklığın güçlenmesinde etkilidir. Sindirim sistemiyle alakalı hazımsızlık, kabızlık gibi problemlerine iyi geldiği belirtilmektedir. Ayrıca diş ağrılarının hafiflemesinde etkili olmakla birlikte cilt sağlığı üzerinde de olumlu etkileri mevcuttur.

Kolesterol düşürücü özelliğinden ötürü damar tıkanıklığı gibi problemlerin görülme sıklığını azaltır. Kan şekeri değerlerini azalttığı için şeker rahatsızlığına faydası olur. İçeriğinde bulunan antioksidan maddelerden dolayı yaşlanma karşıtı özelliği vardır.

Zeytin yaprağının dozunda kullanılması oldukça önemlidir. Aşırı olarak tüketildiğinde zeytin yaprağının zararları ortaya çıkabilir. Yan etki olarak mide bulantısı, ishal, kusma, başka ilaçlarla etkileşime girme, karın ağrısı gibi sorunlar görülebilir.

Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır?

Zeytin yaprağı aynı ismi taşıyan zeytin ağacının yaprakları olarak bilinmektedir. Bu yaprağın kullanım şekillerinden biri çay formunda olanıdır. Çay formu dışında toz formu da bulunmaktadır. Bu noktada taze zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır konusu, bu yapraktan yararlanmak isteyenler için önemlidir.

Bu çayın yapımında taze yapraklar kullanılabildiği gibi kurutulmuş yaprakları da tercih edilebilir. Taze yapraklar kullanılarak yapılacak olan çay için 6 veya 7 tane zeytin yaprağı kullanılabilir. Çayın yapımında öncelikli olarak 1 bardak kadar su kaynatılmaktadır. Bu noktada zeytin yaprağı çayı kaç dakika kaynar konusu karşımıza çıkabilir. Çayın yapımında kullanılacak olan suyun fokurdaması yeterli olmaktadır. Sonrasında kaynayan suyun içerisine yapraklar atılmakta ve belli bir süre demlenmesi için yaklaşık olarak 10 dakika kadar bekletilmektedir. Demlendikten sonra ise süzülerek tüketilmektedir.

Zeytin yaprağı çayını kimler kullanamaz?

Zeytin yaprağı çayı içerisinde insan sağlığına önemli katkılar sağlayan çeşitli vitamin, mineral ve antioksidanlar bulunmaktadır. Bu çayın faydaları kadar önerilen miktardan fazla tüketildiğinde zararları da ortaya çıkabilmektedir. Zeytin yaprağı çayının devamlı kullanılması tavsiye edilmektedir. Gün içerisinde 2'den fazla içilmesi önerilmeyen bu çayın en fazla ise 2 ay kadar kullanılması gerekmektedir. Bu çayın içerisinde bulunan maddelerden dolayı kan şekeri ve tansiyon değerlerini düşürücü etkisi vardır. Bu etkiler hâlihazırda düşük tansiyona ve düşük şekere sahip olan bireylerde istenmeyen yan etkilerin görülmesine neden olabilir.

Ayrıca aşırı miktarda ve uzun süreli kullanımda reflü, nefes almada zorlanma, alerjik gibi problemlerin ortaya çıkması, zeytin yaprağı çayı zararları arasında yer almaktadır. Bunlara ek olarak gebelik ve emzirme döneminde olanların, kronik hastalıkları olanların bu çayı içmesi önerilmemektedir. Diyabet hastası olan bireylerin ise doktorlarına danışarak kullanması önemlidir.

Zeytin yaprağıyla ilgili ürünler tüketmeden önce bireylerin bir doktor tavsiyesi alması da verilen öneriler arasındadır.





