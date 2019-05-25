Zeytinburnu'nda girilmedik ev bırakmayan hırsızlar kamerada

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-ZEYTİNBURNU'nda çok sayıda evden hırsızlık yapan biri kadın iki kişi yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Zeytinburnu'nda bir kadın iki şüpheli çeşitli zamanlarda çok sayıda evden hırsızlık yaptı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler geçtiğimiz salı günü Esenyurt'ta operasyon düzenledi. Yakalanan Ö.Y (23) ve S.P. (21) Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. Polisin yaptığı incelemede 23 yaşındaki Ö.Y. 'nin 45 suçtan kaydı olduğu ve arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ö.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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