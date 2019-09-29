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ZEYTİNBURNU'NDAKİ CİNAYET GÜVENLİK KAMERASINDA

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 14:10 | Son Güncelleme

ZEYTİNBURNU'nda dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini birlikte izleyen iki kişi arasında çıkan kavga, bugün birinin diğerini bıçaklayarak öldürmesiyle sonuçlandı.  Olay, saat 11.00 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 24 Aralık Sokak'ta meydana geldi.

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) ZEYTİNBURNU'nda dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini birlikte izleyen iki kişi arasında çıkan kavga, bugün birinin diğerini bıçaklayarak öldürmesiyle sonuçlandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 24 Aralık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını birlikte bir kafede izleyen L.T ile R.P henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafları çevredekiler ayırdı. L.T., bugün saat 11.00 sıralarında R.P.'nin evinin önüne gitti. R.P'ye mesaj atıp aşağıya çağırdı. L.T. aşağıya inen R.P.'ye silahla 2 el ateş etti. Kurşunlar R.P'ye isabet etmezken, R.P. evden getirdiği bıçakla L.T.'ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan L.T. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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