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Zeytinyağındaki korkutan tehlike! Bir damlası bile...

11.03.2023 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinyağı sağlık için en faydalı besinler sıralamasında başlarda yer alıyor. Fakat zeytinyağı satın alınırken hileli olup olmadığına mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Zeytinyağı hileliyse bir damlası bile zararlı olabiliyor.

Zeytinyağındaki korkutan tehlike! Bir damlası bile...

Doğanın bir mucizesi olan zeytinyağı karaciğeri temizler, sindirimi kolaylaştırır, aynı zamanda metabolizmayı hızlandırıcı etkisi de bulunmaktadır. Cildi güzelleştirir, saç bakımına da olumlu etkileriyle bilinir, diyabete de iyi gelir, kan basıncını düzenler ve stresi azaltması gibi bir çok konuda tam koruma sağlar.

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Birden çok faydası bulunan zeytinyağı çoğu zamanda faydasız ve zararlı olabiliyor.

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UCUZA MAL ETMEK İÇİN...

Kanola yağının yapısı zeytinyağı ile aynıdır. Fakat kanola yağının kokusu ve rengi yoktur. Bu sebeple zeytin ağacının yaprakları ile aroma elde edilip kanola yağının içine karıştırılmakta ve böylece zeytinyağından ayırt edilmesi imkansız hale gelmektedir.

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Zeytinyağının maliyetinin yüksek olması sebebiyle içerisine pamuk yağı, ayçiçeği yağı ya da fındık yağı gibi daha ucuz yağlar karıştırılmaktadır. Böylece miktar arttırılıp, maliyet azaltılmış olmaktadır.

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Asidik derecesi 8 olan yağlar ısıtılıp yüksek derecede asit oranı 1’e kadar indirilmekte ve sızma şeklinde piyasaya sürülmektedir. Bu oldukça tehlikelidir ve uzun vadeli tüketimde kansere dahi sebep olabilmektedir.

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Hileli ürünü anlamanın farklı yöntemleri var. Öncelikle dondurulan zeytinyağının dolaptan çıkarıldığında hızlıca erimesi sahte, blok şekilde erimesi ise hakiki olduğunu gösteriyor.

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Bunun dışında en kolay yöntem bardağa konulacak zeytinyağına tuz ruhu katılmasıdır. Eğer tuz ruhu katıldıktan sonra zeytinyağı rengini koruyorsa bu hakiki zeytinyağıdır. Eğer rengi pembeleşiyorsa sahtedir.

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zeytinyağı kanola yağı zehir

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