Zincirsiz tırlar Tendürek'te mahsur kaldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oldu. İki gündür bölgede etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi, özellikle geçidin en yüksek kesimlerinden Gülizar rampasında ulaşımda aksamalara neden oldu.

Tendürek'te kar ve tipiden tırlar mahsur kaldı

Karayolları ekiplerinin uyarılarına rağmen Tendürek Geçidi'ni zincir kullanmadan geçmeye çalışan bazı tır sürücüleri, söz konusu rampada yolda kaldı.

Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü 2 bin 644 rakımlı geçitte tırların kurtarılması için kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.

Tır şoförlerinden Mehmet Özgen, kar ve tipi nedeniyle 1 saattir bölgede mahsur kaldığını söyledi.

Gülizar rampasında bir anda tipiye yakalandığını anlatan Özgen, "Geçidin diğer kesimlerini sorunsuz geçtim ama burada bir anda tipiye yakalandım ve rampayı çıkamadım. 1 saattir de bu buradayım ve yiyecek stokum da yok." ifadesini kullandı.