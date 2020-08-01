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  4. Ziyaretin ardından 81 il ile toplantı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı

Ziyaretin ardından 81 il ile toplantı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2020 22:23 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek hastalarla ve sağlık personeliyle bayramlaştı. Bakan Koca ardından Türkiye'deki tüm İl Sağlık Müdürleri ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Ziyaretin ardından 81 il ile toplantı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Hastalarla ve sağlık personeliyle bayramlaşan Koca, o anlara ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, "Başakşehir Çam VE Sakura Şehir Hastanesi'nde hastalarımızı ve sağlık personelimizi ziyaret edip, bayramlaştık. Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip 1.2 Tesla açık MR cihazı ile klostrofobisi olan veya obezitesi nedeniyle çekim yapılamayan hastalarımıza burada hizmet veriyoruz" dedi. (DHA)

İL SAĞLIK MÜDÜRLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayramın ikinci gününde tüm şehirlerimizin İl Sağlık Müdürleriyle video konferansta bir araya geldik. Salgınla ilgili yeni gelişmeleri, yapılan çalışmaları, COVID-19'un seyrini ele aldık. İl Sağlık Müdürlerimizle bir önceki video konferansımızı 29 Temmuz'da gerçekleştirmiştik" dedi.


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