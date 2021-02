Zoe Kravitz'in başrolünü üstlendiği KIMI yönetmenini buldu

Steven Soderbergh, Zoe Kravitz’in başrolünü üstlendiği KIMI adlı filmin yönetmen koltuğuna oturacak. HBO Max’te yayınlanacak film, sıradan bir veri akışı incelemesi sırasında şiddet içeren bir suçun kaydedilmiş kanıtlarını keşfeden ve bunu şirketindeki emir komuta zincirine rapor etmeye çalışan Kravitz'in canlandırdığı agorafobik bir teknoloji işçisini konu alacak.

Karakter, direniş ve bürokrasi ile karşılaşınca, dahil olabilmek için en çok korktuğu şeyi yapmak zorunda kalacağını anlar ve kaçmakla mücadele etmek arasında kalır.

Zoe Kravitz, Matt Reeve’in 4 Mart 2022’de çıkması beklenen DC Comics filmi The Batman’de Catwoman'ı canlandırıyor ve başrolü Robert Pattinson'la paylaşıyor. Yakın zamanda High Fidelity ve Big Little Lies dizilerinde rol aldı. Soderbergh, Sex, Lies and Videotape için en iyi orijinal senaryo dalında Oscar adaylığı ve Erin Brockovich’le Traffic filmleriyle aynı yıl en iyi yönetmen için iki adaylık birden kazandı. Traffic filmiyle heykelciği evine götürdü.