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Zonguldak'ta babasını bıçaklayıp, annesini dövüp 'bugün senin ölme günün' demişti! Tahliye edildi

27.05.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta geçen yıl annesini darp eden babasını da bıçakla yaralayan 23 yaşındaki Hakan Durdu oy çokluğuyla alınan kararla tahliye edildi. Durdu, “Olay esnasında annemin öldüğünü düşündüm. O korku ile ne yaptığımı bilemedim, pişmanım" dedi. Şikayetçi olan Alaattin Durdu ise oğlunun, eşiyle tartıştığı sırada, 'Bugün senin ölme günün' diyerek kendisini bıçakladığını söyledi.

Zonguldak'ta babasını bıçaklayıp, annesini dövüp 'bugün senin ölme günün' demişti! Tahliye edildi

Olay, geçen yıl 29 Haziran’da Asma Mahallesi Dağbaca Sokak’ta meydana geldi. Alaattin Durdu (45) iddiaya göre eşi N.D.'ye (41) şiddet uygulamaya başladı. Hakan Durdu, babasına engel olmaya çalıştı. Bu sırada Hakan Durdu, babasını ekmek bıçağıyla bıçakladı. Yaralı halde sokağa çıkıp yardım isteyen Alaattin Durdu, akrabası tarafından hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Hakan Durdu tutuklandı.

''BUGÜN SENİN ÖLME GÜNÜN''

Hakan Durdu hakkında, ‘Haksız tahrik altında öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açıldı. 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Hakan Durdu, önceki savunmalarında babasının annesine şiddet uyguladığını söyleyerek, “Olay esnasında annemin öldüğünü düşündüm. O korku ile ne yaptığımı bilemedim, pişmanım" dedi. Şikayetçi olan Alaattin Durdu ise oğlunun, eşiyle tartıştığı sırada, 'Bugün senin ölme günün' diyerek kendisini bıçakladığını söyledi.

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Hakan Durdu’nun Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Hakan Durdu, duruşmaya SEGBİS ile katılırken, N.D. ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Alaattin Durdu ise duruşmaya katılmadı.

SAVCI, TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda Alaattin Durdu’nun sol üst kolunda meydana gelen yaralanmaya ilişkin his ve doku kaybının olup olmadığının belirlenmesi için muayene edilmesi gerektiği belirtildi. Raporun gelmesinin uzun süreceğini belirten savcı, tutuklulukta geçen sürenin göz önüne alınarak Hakan Durdu’nun tahliyesini istedi.

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Alaattin Durdu’nun avukatı, Hakan Durdu ve N.D.’nin beyanlarının çelişkili olduğunu ifade ederek, tutukluluk halinin devamını talep etti. Hakan Durdu’nun avukatı ise Alaattin Durdu’da oluşan yaralanmalardan sadece bir tanesinin hayati tehlike oluşturduğunu ve müvekkilinin eylemi kendi iradesiyle sonlandırdığını ileri sürerek, suç vasfının değişme ihtimali olduğundan tahliyesini istedi.

MAHKEME BAŞKANI ŞERH KOYDU, OY ÇOKLUĞUYLA TAHLİYE OLDU

Mahkeme heyeti, Hakan Durdu’nun tutuklulukta geçirdiği süre, sabit ikametgahının olması, kaçma şüphesinin bulunmamasını göz önüne alarak adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesine oy çokluğuyla karar verdi. Mahkeme başkanı ise tahliye kararına şerh koyarak, atılı suçun oluştuğuna dair kuvvetli şüphe olduğunu, bu sebeple de tutukluluğun yerinde olduğunu belirterek, tahliyesini kabul etmediğini belirtti. Oğlunun tahliye edilmesine sevinen N.D. mahkeme salonundan gözyaşlarını tutamayarak çıktı.

(DHA)

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