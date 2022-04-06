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Zonguldak'ta eşi ve gelinini yaralayan sanık: Çok pişmanım kızım gibi severim

06.04.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta geçen yıl Ağustos ayında meydana gelen olayda Kemalettin Yarımbaş, oğluyla tartışmasının ardından eşi ve gelini yaralamıştı. Yarımbaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, yargılama sırasında aile bireyleri ve tanıkların karakoldaki ifadelerini değiştirmesine mahkeme başkanı 'Mermi izi olmasa 'ateş bile etmedi' diyeceksiniz' derken, Kemalettin Yarımbaş, ''Gelinimin vurulduğunu ifade verirken öğrendim. Çok pişmanım kızım gibi severim'' ifadesini kullandı.

Zonguldak'ta eşi ve gelinini yaralayan sanık: Çok pişmanım kızım gibi severim

Olay, geçen yıl 11 Ağustos'ta Karadon Mahallesi Petek Sokak üzerinde bulunan ailenin evinde meydana geldi. Gece saatlerinde Kemalettin Yarımbaş ile oğlu Doğancan arasında karşılıklı hakaret ve tehdit içeren kavgada Kemalettin Yarımbaş, oğluna kızarak evden ayrıldı. Kemalettin Yarımbaş, sabah 9.30 sıralarında eve geldi. İddiaya göre önce evin kapı kilidine ateş eden Kemalettin Yarımbaş, mutfağa sığınan ailesine, kapıdan kurşun yağdırdı. 3 el sokak kapısına ve 5 el mutfak kapısına açılan ateş sonucu eşi S.Y. bacağından, gelini E.Y. ise göğüs bölgesinden yaralandı. Karakoldaki ifadelerinden mahkemede vazgeçen aile, tutuklu yargılanan Kemalettin Yarımbaş'dan şikayetçi olmadı. Kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla Kemalettin Yarımbaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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''SANKİ ÖLÜM SESSİZLİĞİ VARDI''

Mahkemede o anları anlatan Doğancan Yarımbaş, "Babamla eve girdiği an karşı karşıya geldik, saniyelik olaydı hemen kendimi mutfağa attım. Annem ve eşimle kapıyı kilitleyip arkasına masayı devirdik. Babam ateş açmaya başladı. Sanki ölüm sessizliği vardı, hiç bağırış olmadı. Eşimin vurulduğunu gördükten sonra şoka girmişim, eşim vurulduktan sonra babam ateş etmeyi bıraktı. Babam eşimin vurulup vurulmadığını görmedi. Evden ayrılırken de sokak kapısına 3 el ateş ettiğini duydum” dedi.

''ÇOK PİŞMANIM''

Öldürmek gibi bir düşüncesi olmadığını belirten Kemalettin Yarımbaş, “Eşim ve gelinimin mutfakta olduğunu bilmiyordum. Oğlumu ağır hakaretler içeren sözlü tartışmamızın sabahında eve gittiğimde mutfağa kaçarken gördüm. Öldürme maksadıyla ateş etmedim, sinirden ne yaptığımı bilmiyorum. Gelinimin vurulduğunu savcılıkta ifade verirken öğrendim, hüngür hüngür ağladım. Çok pişmanım gelinimi kızım gibi severim” ifadesini kullandı.

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MAHKEME BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ

Karakoldaki ifadelerinde, Kemalettin Yarımbaş'ın önce dış kapıya ateş ederek eve girdiğini ardından da kendilerinin mutfakta olduğunu bilerek mutfak kapısından ateş ettiğini belirten ve şikayetçi olan mağdurlar, mahkemede ifadelerini değiştirdi. Mağdurlar şikayetten vazgeçerken, tanıkların da karakoldaki ifadelerini değiştirmelerine mahkeme başkanı tepki gösterdi. Mahkeme başkanı, “Mermi izi olmasa ‘Ateş bile etmedi’ diyeceksiniz” dedi. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kemalettin Yarımbaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

(DHA)

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