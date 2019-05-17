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Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 05:11 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte 19 yaşındaki genç ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay 02.00 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kaçak bir maden ocağında yaşandı. İddialara göre bir hafta sonra 19 yaşına gireceği öğrenilen Taner Nasuhoğlu isimli genç meydana gelen göçükte ağır yaralandı.

Kaçak ocakta beraber çalıştığı arkadaşları tarafından ocaktan çıkartılan Nasuhoğlu, özel bir araçla Atatürk Devlet Hastanesi’ne getirildi. Hastanede yapılan müdahale ile hayata geri döndürülen Nasuhoğlu, yoğun bakıma alındı.

MADENİSCİSİ

Gencin vücudunda kırıklar olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Haber verilmesi üzerine hastaneye gelen gencin babası hastane yetkililerinden oğlunun durumu hakkında bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan gencin sosyal medyada şiir okuduğu görüntüleri yer aldı.

(İHA)

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