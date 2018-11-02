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Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, alkışlarla uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 12:57 | Son Güncelleme

VALİLER Kararnamesiyle mülkiye başmüfettişi olarak atanan Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, valilik önünde toplanan çok sayıda kişi tarafından alkışlarla uğurlandı.

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, alkışlarla uğurlandı

Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK, (DHA)- VALİLER Kararnamesiyle mülkiye başmüfettişi olarak atanan Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, valilik önünde toplanan çok sayıda kişi tarafından alkışlarla uğurlandı.
Vali Ahmet Çınar için Valilik binası önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene, valilik personelinin yanı sıra Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Çınar, valilik binasından çıktıktan sonra kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı. Duygusal anlar yaşayan Vali Çınar, gösterilen ilgi nedeniyle teşekkür etti. Kimseye kırgın olmadığını söyleyen Vali Çınar, şöyle dedi:
"Kırgın mıyım? Devlette kırgınlık olmaz. Belki devlet içinde yanlış uygulama yapanlara bir kızgınlık olabilir, bu insan hakkıdır. Böyle bir şey var mı? Kendi içimde böyle bir şey olabilir. Önemli bir konu değil. Bu atamalar sadece şahsımla ilgili değil. Belki hizmetlerle alakalı bir eleştiri yaklaşımım olabilir. Bu böyledir. Sağ olsun halkımızın bir sevgisi var. Bu benim bir özelliğimden değil. Her zaman söylüyorum. İyi bir insan olmak lazım. İyi insan olursak mutlu olabiliriz. İyi insan olursa özellikle yöneticiler, bu caddedekiler, köydekiler, mahalledekiler, hiçbir beklentileri yoksa bile bu şehrin yöneticilerinin iyi kişiler olması nedeniyle oturdukları yerden huzur, güven duyarlar. Burada olan biten budur. Bu teveccühün bundan oluştuğunu sanıyorum. İyi insanlar olmak dileğiyle hoşçakalın."
Vali Çınar, kendisini uğurlamaya gelenlerle vedalaştıktan sonra kentten ayrıldı.

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Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, alkışlarla uğurlandıZonguldak Valisi Ahmet Çınar, alkışlarla uğurlandıZonguldak Valisi Ahmet Çınar, alkışlarla uğurlandıZonguldak Valisi Ahmet Çınar, alkışlarla uğurlandı

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