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  4. Zonguldak'ta otomobille minibüs çarpıştı: 12 yaralı

Zonguldak'ta otomobille minibüs çarpıştı: 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 13:14 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta otomobille minibüs çarpıştı: 12 yaralı

Zonguldak'ta otomobille minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Hayrullah B'nin kullandığı 42 CHT 27 plakalı otomobille Ersin S. idaresindeki 67 M 0370 plakalı minibüs, Zonguldak-Ankara kara yolunun 8. kilometresinde çarpıştı.

Kaza yerine 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Hayrullah B. ile Nihal Ç, Sakine B, Buse A, Furkan K, Caner E, Saadettin A, Azize Nur Ç, Pakize B, Hüseyin İ, Elif K. ve Fatma K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
minibüs otomobil trafik kazası Zonguldak

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