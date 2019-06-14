Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında karar

Zonguldak'ta FETÖ/PDY'ye ilişkin davada biri tutuklu 2 sanık, 3 yıl 5 ay 7 gün ile 4 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 10 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Canip Bayram ve tutuksuz yargılanan Eyüp Sabri Ç. ile avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Bayram'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıl 1 ay 15 gün, Eyüp Sabri Ç'yi de 3 yıl 5 ay 7 gün hapisle cezalandırdı.

Heyet, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 10 firari sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetti.

- İddianameden

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 84 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli sürelerde hapis cezaları isteniyordu.