HABER

Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 16:38 | Son Güncelleme

Mahkeme heyeti, biri tutuklu 2 sanığı 3 yıl 5 ay 7 gün ile 4 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı - Aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 10 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi

Zonguldak'ta FETÖ/PDY'ye ilişkin davada biri tutuklu 2 sanık, 3 yıl 5 ay 7 gün ile 4 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 10 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Canip Bayram ve tutuksuz yargılanan Eyüp Sabri Ç. ile avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Bayram'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıl 1 ay 15 gün, Eyüp Sabri Ç'yi de 3 yıl 5 ay 7 gün hapisle cezalandırdı.

Heyet, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 10 firari sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetti.

- İddianameden

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 84 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli sürelerde hapis cezaları isteniyordu.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Kasım 2018'de 5 tutuklu sanığı "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Aynı suçtan tutuksuz yargılanan 52 sanık 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 6 ay 22 gün arasında değişen sürelerde hapisle cezalandırılırken 14 sanığın beraatine karar verilmişti.

İlk aşamada 84 sanıklı olarak açılan davada celse aralarında vefat eden tutuksuz sanık D.V'nin dosyası düşürülmüş ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın dosyası ayrılmıştı.

Mahkeme, tutuklu sanıklardan Eyüp Sabri Ç'nin 27 Mayıs'ta adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.

PARTNERSon 10 yılın en güzel kadınlarıSon 10 yılın en güzel kadınları
Sağanak yağış hayatı felç ettiSağanak yağış hayatı felç etti
Adıyaman'da, 153 bin 352 öğrenci karne aldı Adıyaman'da, 153 bin 352 öğrenci karne aldı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Fetullah Gülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gri kategoride aranan terörist İstanbul’da yakalandı

Gri listede aranıyordu! İstanbul'da yakalandı

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Erik çekirdeği atan çocuğu darp eden adama tahliye!

Erik çekirdeği atan çocuğu darp eden adama tahliye!

İstanbul'da Yürüyüş Dergisi'ne operasyon!

İstanbul'da helikopter destekli operasyon!

Yarısı kış, yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi

Yarısı kış, yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.