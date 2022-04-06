Zor ama imkansız değil: Uzay roketini helikopter ile yakalamaya çalışacaklar!

Elon Musk'ın SpaceX'i ve Jeff Bezos'un Blue Origin'i fırlatılan roketlerin yeniden kullanılması için büyük çaba sarf ediyor. Her iki şirket de bu konuda çalışmalar yaparken, Rocket Lab isimli bir şirket de onlarla aynı amaca sahip. Fakat onlar yeni bir dönüm noktasına ulaşmak üzereler.

HAVADA HELİKOPTER YAKALAYACAK

New Atlas'ın haberine göre; Rocket Lab, Electron roketinin ilk aşamasını, özelleştirilmiş bir Sikorsky S-92 helikopteriyle havada yakalamak için hazırlanıyor.

Electron roketi, 34 küçük uyduyu yörüngeye götürmek için bu ay havalanacak. Roketin ilk aşaması, uyduları götürdükten sonra Dünya'ya geri dönecek. İki farklı paraşütün açılmasının sonucunda ise bu bölüm hızını 36 km/s seviyesine indirecek.

KARAYA GÖTÜRECEK

Modifiye edilmiş bir Sikorsky S-92 helikopteri de hızı bu denli düşen roketin ilk aşamasını havada yakalayıp daha sonra analiz için karaya indirecek.

Rocket Lab kurucusu ve CEO'su Peter Beck ise bir roketi Dünya'ya düşerken yakalamaya çalışmanın kolay bir iş olmadığını ancak bu tür karmaşık operasyonlarla sınırları zorlamanın DNA'larında olduğunu söyledi.

