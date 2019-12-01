Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

Kars'ta, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle oto lastikçilerde yoğunluk oluştu, Erzurum'da ise trafik ekipleri denetim yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 2017 yılında Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında ticari araçlar için zorunlu hale getirilen uygulamanın başlamasıyla araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, sanayi sitelerindeki lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

Kars'ta sanayi sitesine araç lastiklerini değiştirmeye gelen vatandaşların taleplerini karışlamaya çalışan sanayi esnafı da yoğun mesai harcıyor.

Esnaf Ali Kemal Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğunu ve vatandaşların kış lastiklerini taktırdığını söyledi.

Vatandaşların daha rahat ve huzurlu şekilde yolculuk yapabilmesi için lastik değişimini yaptırması gerektiğini anlatan Oktay, "Araç sahiplerinin can ve mal güvenliği için kış lastiğini taktırmaları lazım. Bugün kış lastiği uygulaması başladı, 1 Nisan'a kadar devam edecek." dedi.