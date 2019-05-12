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Zübeyde Hanım Gemisi Anneler Günü’nde hizmete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 16:42 | Son Güncelleme

İzmir’de, Alsancak Pasaport İskelesi’nden bulunan Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi, yenilenme çalışmalarının ardından Anneler Günü’nde yeniden ziyaretçilere açıldı.

İzmir’de, Alsancak Pasaport İskelesi’nden bulunan Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi, yenilenme çalışmalarının ardından Anneler Günü’nde yeniden ziyaretçilere açıldı. Zübeyde Hanım’ın kişisel eşyalarının yanı sıra müze ve kütüphane gibi bölümlerinin de bulunduğu gemiyi ziyaret eden vatandaşlar duygulandı.

İzmir’de Alsancak Pasaport İskelesi’nden bulunan Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi, tadilatı tamamlanıp yeniden tasarlandıktan sonra Anneler Günü’nde törenle yeniden ziyaretçilere açıldı. 1987 yılında inşa edilen gemide, Zübeyde Hanım’ın kişisel eşyalarının bulunduğu bir bölümün yanı sıra, müze ve kütüphane de bulunuyor. Geminin açılış törenine; Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünivar, İzmir Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel müdürü Ahmet Selçuk Sert, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Mete Çağlar, İzmir Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Liman Başkanı Ahmet Apak’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törenin ardından geminin açılış kurdelesi kesilerek gemi ziyarete açıldı.

Yılda 60 bin ziyaretçi
Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünivar, “Anneler Günü’nde cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çok değerli annesi Zübeyde Hanım’ın ismini taşıyan bu gemiyi İzmir’imizin değeri olarak yeniden kazandırıyor olmaktan duyduğum gurur ve sevinci özellikle ifade ediyorum. Deniz hayatına 1987 yılında Rumeli Kavağı ismiyle başlayan gemimiz, 2007 yılında Zübeyde Hanım ismini alarak hizmetini sürdürmüştür. Bakanlığımızın 10. Ulaştırma Şurası önerileri kapsamında 2023 denizcilik hedeflerinden olan denizcilik bilincinin geliştirilmesi amacıyla ve denizci ülke, denizci millet ilkesi çerçevesinde bir eğitim gemisine dönüştürülmüş, 10 Mart 2014 tarihi itibariyle de Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hizmete girmiştir. Yılda 60 binin üzerinde ziyaret edilen gemimizin etkinliğini artırmak ve İzmir’imize yaraşır görüntüsünü koruyabilmek adına bir yenileme çalışmasına ihtiyaç duyulmuş, 2018 aralık ayında başlayan havuzlama ve bakım projesi gemi iç dizaynının yenilendiği 4 aylık kapsamlı bir çalışma gerektirmiştir. Bu çalışmalar kapsamında ülkemizin denizcilik mirası ve değerleri tarihi objelerin sergilendiği gemimizde bir kütüphane oluşturulmuş, ülkemizin denizcilik kültürünün geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır” dedi.

“Anıları yaşatılıyor”
Halkın tüm hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabileceği, açık alanlarında sosyal ve kültürel faaliyetlerden bulunabilecekleri geminin, İzmir halkına çok değerli hizmetlerde bulunacağına inandığını kaydeden Ünivar, “Bu kapsamda denizi çok seven ve hayatının son dönemlerinde deniz hasretini giderme fırsatını yakalayabilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yine deniz üzerinde Zübeyde Hanım adına gemi içerisinde özel bir alan hazırlanarak o tarihi çağrıştıran dekorasyon ve objelerle yaşatılmıştır. Kurtuluş Savaşı başta olmak üzere Türk tarihi boyunca oğulları, kocaları, kardeşleriyle omuz omuza vererek savaşan, bugünlere alnımız dik olarak gelmemize sebep olan, ayaklarının altında cennet olan tüm analarımızın Anneler Günü’nü kutluyor, Zübeyde Hanım Gemisi’ni İzmir’e tekrar kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Gemimizi İzmir denizcileri ve İzmir halkına emanet ediyoruz” diye konuştu.

Ziyaretçi akınına uğradı
Gemiyi ziyaret eden vatandaşlar da gemideki bölümleri tek tek inceleyerek objeleri cep telefonları ile görüntüledi. Geminin Anneler Günü’nde açılmasının ayrı bir önem taşıdığını belirten ziyaretçiler, Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı minnetle andıklarını ifade etti. Huriye Kaptan, "Zübeyde Hanım vatanımızı kurtaranın annesi. Bizim için çok güzel bir şeyi ifade ediyor. Çok mutluyum. Sabahtan buraya geldim" derken, torunu Elif Ecrin Mirazlı, "Zübeyde Hanım’ı hepimizin annesi olarak görüyorum" dedi. Gemiyi ailecek ziyaret ettiklerini kaydeden Serpil Ballı, "Çok mutluyum. Zübeyde Hanım bizim annemiz. Ülkemize böyle kıymetli bir evlat vermiş. Çok duygulandım" diye konuştu. Sevim Ünver, "Çok mutluyum. Bütün dünyanın kıskandığı 100 yılda bir gelmiş birinin annesi. O hepimizin annesi. Gemi çok güzel. Bir daha gelmeyecek bir liderin annesi olmak ona nasip olmuş. Ona minnettarız" ifadelerini kullandı. İzmir’e ilk kez gelen Hüseyin Özen de, "Zübeyde Hanım annemizin kabrinin Karşıyaka’da olduğunu öğrenince gidip Fatiha okudum. Çok duygulandım. Buradan geçerken gemiyi görüp girdim. Gemi tarih kokuyor. O dönemleri anlamaya çalışıyoruz. Bugünlere nasıl gelindi, bunu iyi düşünmek lazım. Rahmetli babaannem; "5 kardeşim ve babam savaşa gitti, hiçbiri dönmedi" Bu ülkenin kıymetini iyi bil derdi. Hep bunu hatırlamaya çalıştım" dedi.

Zübeyde Hanım Gemisi Anneler Günü’nde hizmete açıldı

Zübeyde Hanım Gemisi Anneler Günü’nde hizmete açıldı

Zübeyde Hanım Gemisi Anneler Günü’nde hizmete açıldı

Zübeyde Hanım Gemisi Anneler Günü’nde hizmete açıldı

Zübeyde Hanım Gemisi Anneler Günü’nde hizmete açıldı

Zübeyde Hanım Gemisi Anneler Günü’nde hizmete açıldı

Zübeyde Hanım Gemisi Anneler Günü’nde hizmete açıldı

Zübeyde Hanım Gemisi Anneler Günü’nde hizmete açıldı

Zübeyde Hanım Gemisi Anneler Günü’nde hizmete açıldı

Zübeyde Hanım Gemisi Anneler Günü’nde hizmete açıldı

Zübeyde Hanım Gemisi Anneler Günü’nde hizmete açıldı

Zübeyde Hanım Gemisi Anneler Günü’nde hizmete açıldı

Zübeyde Hanım Gemisi Anneler Günü’nde hizmete açıldı

Zübeyde Hanım Gemisi Anneler Günü’nde hizmete açıldı

Zübeyde Hanım Gemisi Anneler Günü’nde hizmete açıldı

Zübeyde Hanım Gemisi Anneler Günü’nde hizmete açıldı

Zübeyde Hanım Gemisi Anneler Günü’nde hizmete açıldı

Zübeyde Hanım Gemisi Anneler Günü’nde hizmete açıldı

Zübeyde Hanım Gemisi Anneler Günü’nde hizmete açıldı

Zübeyde Hanım Gemisi Anneler Günü’nde hizmete açıldı

Zübeyde Hanım Gemisi Anneler Günü’nde hizmete açıldı

Zübeyde Hanım Gemisi Anneler Günü’nde hizmete açıldı

Zübeyde Hanım Gemisi Anneler Günü’nde hizmete açıldı
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