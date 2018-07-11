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30 yıldır dolandırmadığı kalmayan ‘sahte prens’i iştahı ele verdi!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.07.2018 11:43 | Son Güncelleme

Yaklaşık 30 yıl boyunca kendini Suudi prens olarak tanıtan ABD'li dolandırıcının, domuz etine olan düşkünlüğü fark edilince yakayı ele verdiği ortaya çıktı.

30 yıldır dolandırmadığı kalmayan ‘sahte prens’i iştahı ele verdi!

Daily Mail’in haberine göre 47 yaşındaki Anthony Gignac Kolombiya’da doğdu, fakat ABD’li bir aile tarafından evlat edinilerek ABD’de büyüdü. Gignac ilk kez, bir oteli ve birkaç şirketi 10 bin dolar zarara uğrattığı için 2008’de dolandırıcılıktan hüküm giydi.

Dava sürecinde Gignac’ın 1991’den beri sahte kimliği ile çeşitli manipülasyonlar yaptığı ve o dönemde Miami’de bir dubleks dairesi ve çok sayıda lüks otomobili olduğu anlaşıldı. Dolandırıcı o zamanki davadan kefalet ödeyerek kurtulabildi.

Gignac’ı yeniden bir dava figüranı yapan son olaysa geçen yılın mart ayında gelişti. Dolandırıcının adamlarından biri, Amerikalı yatırımcı Jeffrey Saffer’i arayarak, Suudi prensin kendisinin sahip olduğu tatil beldesine 440 milyon dolar yatırmak istediğini bildirdi.

ABD’li bunun üzerine ‘sahte prensi’ konuk etti. Ağustos ayında ise Saffer, Gignac’la dairesinde buluştu. Orada ‘prens’ kendisine Dubai Bankası’nın 600 milyon dolarlık sahte teminat mektubunu gösterdi.

İkili daha sonraki görüşmelere Colorado eyaletindeki Aspen kentinde devam etti. Saffer orada ilk kez yolunda gitmeyen bir şey olduğunu, Müslüman bir ülkeden gelen yatırımcının domuz etli yemeklere iştahla yüklendiğini fark etti. Saffer’in güvenlik servisinden ‘prensi’ araştırmalarını rica etmesiyle Gignac’ın yalanı ortaya çıktı.

Gignac hakkında soruşturma açan Florida adli makamları, geçen kasım ayında kendisini yine sahte bir isimle geldiği havalimanında gözaltına aldı. Dolandırıcının dairesinde yapılan aramadaysa farklı isimlerin olduğu kartvizitler, sahte diplomatik plakalar, kredi kartları, nakit binlerce dolar ve Suudi Kraliyet ailesinin üyesi adına çıkarılmış mali belgeler ele geçirildi.

Geçen mayısta Gignac, suçunu itiraf etti. Mahkemenin dolandırıcı hakkındaki nihai kararını ağustosta vermesi bekleniyor.

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