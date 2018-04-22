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ABD'de çıplak saldırgan dehşeti: Ölü ve yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 22.04.2018 15:22 | Son Güncelleme

ABD'nin Tennessee kentinde çıplak bir adam sabah erken saatlerde waffle dükkanını taradı. Saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

ABD'de çıplak saldırgan dehşeti: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Tennessee kentinde silahlı bir kişinin bir waffle dükkanına girerek içerideki kişilere ateş açtığı belirtildi.

AR-15 tipi silah taşıdığı belirtilen saldırganın çıplak olduğu ve üzerinde sadece yeşil bir ceket bulunduğu ifade edildi.

Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan birinin durumu ise kritik.

Olay yerinden koşarak uzaklaşan saldırganın, ceketini olay yerinde bıraktığı ve halen polis tarafından arandığı belirtildi.

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ABD saldırı Tennessee

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