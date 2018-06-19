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ABD'de korkunç cinayet! cesedi parçalanmış halde bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 19.06.2018 10:45 | Son Güncelleme

ABD'de yaşayan Sydney Loofe, geçtiğimiz Aralık ayında popüler tanışma uygulaması Tinder'dan 23 yaşındaki hemcinsi Bailey Boswell ile tanıştı.

ABD'de korkunç cinayet! cesedi parçalanmış halde bulundu

İki kadın 14 Aralık tarihinde buluştu, sonraki günlerde tekrar bir araya gelmeyi planladı.

Ancak 24 yaşındaki Sydney Loofe birden ortadan kayboldu.

Genç kadın işine de gitmeyince ailesi endişelendi, durumu polise bildirdi.

Üç hafta boyunca her yerde Sydney arandı, acı haber bir tarla kenarından geldi.

Nebraska Edgar'daki tarla kenarına gidenler bir çöp kutusunda parçalanmış haldeki cesedi buldular.

Polisin soruşturmasına FBI da dahil oldu, dedektifler cinayeti araştırmaya başladı.

Olağan şüpheli olarak Bailey Boswell'i yakalayan dedektifler, sevgilisi Aubrey Trail'i de gözaltına aldı.

Sydney Loofe'un Snapchat uygulamasında paylaştığı 'Buluşmaya hazırım' fotoğrafından saatler sonra vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı.

Trail ve Boswell çifti genç kadınla birlikte cinsel fantezi denediklerini savundu.

Ancak ifadelerine göre, bir şeylerin ters gitmesi üzerine Loofe'u katlettiler.

Dedektifler, çiftin cinayetten bir gün sonra cesedi parçalara ayırabilmek için alışveriş yaptığını belirledi.

Katil çift birinci dereceden cinayetle suçlanıyor ve haklarında ömür boyu hapis cezası isteniyor.

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