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ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!

DÜNYA HABERLERİ | 06.02.2018 16:42 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ve Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster önümüzdeki günlerde Türkiye'yi ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un önümüzdeki hafta, Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın ise haftasonu Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Ziyaretlerde başta Zeytin Dalı Harekâtı ve Suriye'deki durum olmak üzere pek çok konunun görüşülmesi bekleniyor.

ABD, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye silah yardımını sürdürüyor. Dün yeni konvoy görüntüleri ortaya çıkmıştı. Pentagon'un teröristlere gönderdiği silahın miktarı, 5 bin TIR'ı aşıyor.

Ankara, başından beri müttefikinden YPG ile işbirliğini sonlandırmasını istiyor.

ABD Türkiye'ye verdiği söze rağmen, teröristlerin kontrol ettiği Menbiç'e yapılacak operasyonu da engellemeye çalışıyor.

Son olarak bugün Türkiye sınırının hemen karşısında yer alan ve YPG’nin kontrol ettiği Tel Abyad'da ABD askerleri görüntülendi.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
siz daha çok gelirsiniz tabi tutuştunuz ordunuz olan pyd/pkk ya zarar gelmesini istemiyorsunuz boşa çabalamayın islam ordusu tsk onları yerle bşr edecek Allahın izniyle
Haftasonu müsait degiliz deyin bence
ne yüzle gelıyorsunuz beyler
anlaşılan zeytin dalıbirilerinşn gözüne batmış..belki deg..ne
Gelenlere Turkiye ne diyecek : elinizi birakip ayaginizi opeyim takdigi yerine, bizi bolmeye calismayin, dos oldugunuzun isaretini gosterin, bizim askerimizi kirdirmak icin Turkiyenin dusmanlarini silahlandirmayin denmeli.
Mehmetçiğin askerlik süreleri sigortalı sayılsın emeklilik primini devlet ödesin..
yanlış yere geliyorsunuz sizin cenazeler yani leş ler diğer tarafta oraya gidin
bı dolu tehditlerle geliyorlar besledikleri köpeklerin ölümleri ABD yi bayaa bir sarstı bakalım ne olacak
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