ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un önümüzdeki hafta, Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın ise haftasonu Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Ziyaretlerde başta Zeytin Dalı Harekâtı ve Suriye'deki durum olmak üzere pek çok konunun görüşülmesi bekleniyor.

ABD, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye silah yardımını sürdürüyor. Dün yeni konvoy görüntüleri ortaya çıkmıştı. Pentagon'un teröristlere gönderdiği silahın miktarı, 5 bin TIR'ı aşıyor.

Ankara, başından beri müttefikinden YPG ile işbirliğini sonlandırmasını istiyor.

ABD Türkiye'ye verdiği söze rağmen, teröristlerin kontrol ettiği Menbiç'e yapılacak operasyonu da engellemeye çalışıyor.

Son olarak bugün Türkiye sınırının hemen karşısında yer alan ve YPG’nin kontrol ettiği Tel Abyad'da ABD askerleri görüntülendi.