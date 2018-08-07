ABD'ye gidecek heyetin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal olacak

Türkiye ile ABD arasında yaşanan Rahip Brunson gerilimiyle başlayan süreçte diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye'den bir heyet ABD'ye giderek görüşme gerçekleştirecek. ABD'ye gidecek heyet belli oldu.
ABD'nin aldığı yaptırım kararı sonrası diplomasi trafiği sürüyor. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, 2 gün içinde ABD'ye bir heyet gideceği ve yüzyüze görüşme yapılacağı ileri sürülmüştü. Diplomatik görüşmeler gerçekleştirmek üzere ABD'ye gidecek heyet belli oldu.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında bir heyetin ABD'ye gideceği bildirildi.
Öte yandan heyette, Adalet, Enerji ve Dışişleri bakanlıklarından üçer isim olacak.
Dışişleri Bakanlığında ciddi görevler üstlenen Sedat Önal, Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle bugün Dışişleri Bakanı yardımcısı olarak atandı.
Sedat Önal, Kayseri'de doğdu. Ortaöğretim eğitimini Ankara Fevzi Çakmak Lisesi'nde tamamlamasının ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde lisans eğitimi aldı.
Önal, Ortadoğu ağırlıklı çalışmalarıyla Dışişlerinde yükselen bir bürokrat haline geldi. Suriye krizinin ardından 2012'de Ürdün'e atanan Önal'ın büyükelçilik görevi, 15 Kasım 2016'da sona erdi. Bu görevin ardından Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak Türkiye-ABD arasındaki Suriye'ye ilişkin sorunların çözümü için Washington'da gerçekleşen toplantılara başkanlık etti.
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