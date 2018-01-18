HABER

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

DÜNYA HABERLERİ | 18.01.2018 23:06 | Son Güncelleme 3 saat önce

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Ann Nauert, olası Afrin operasyonu için "Türkiye'yi böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz." dedi.

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, günlük basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "ABD'den yapılan açıklamalara rağmen biz tatmin olmadık." şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Açıklamaları görmedim, ama (Çavuşoğlu) böyle hissettiyse üzgünüm." dedi.

"HERKES DEAŞ'A YOĞUNLAŞMALI"

Nauert, muhtemel Afrin operasyonu konusunda ise Türkiye'yi böyle bir adım atmamaya çağırarak, "Herkes DEAŞ'a yoğunlaşmalı." dedi.

Sözcü, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın sözlerine atıfla, "Biz Türklerle yerel unsurlarla ne yapmaya çalıştığımızı paylaştık. Yerel unsurlar, DEAŞ'tan geri alınmış bölgelere güvenlik sağlıyor." iddiasında bulundu.

Suriye'de ortak hedefin DEAŞ olması gerektiğine vurgu yapan Nauert, "(Türkiye'nin Afrin'e operasyon yapıp yapmayacağını) bilmiyoruz. Türkiye'ye böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz. Herkesin gözü DEAŞ'ta olmalı." ifadesini kullandı.

Afrin operasyonu öncesi YPG harekete geçti! İşte terör konvoyu
Pentagon'dan yeni kriz yaratacak PYD açıklaması
Terör örgütü PKK'nın kirli Afrin oyunu deşifre oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Afrin Afrin operasyonu Heather Ann Nauert

En Çok Okunan Haberler

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Adnan Oktar'a büyük şok! Kedicikler başını fena yaktı

Adnan Oktar'a büyük şok! Kedicikler başını fena yaktı

Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu

Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu

"Abisinin eşiyle yattı, ondan tiksiniyorum"

"Abisinin eşiyle yattı, ondan tiksiniyorum"

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

Okuyucu Yorumları 66 yorum
ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Ann Nauert "Türkiye'yi böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz." demiş. zübük sanamı sorucaz UZAAA
@knock_end ABD bunu demişse Türkiye Rusya ile anlaşmış demektir Hesapta AFRİNDE bi işleri yoktu bu ABD nin Göreceğiz varmıymış yokmuymuş Ayrıca İşlerinin olduğu yerlerede Gireceğiz ve Ne işleri varmış orda die bi bakıp çıkıcaz (mynet yine ambargoya başladın..neden yayınlamıyorsun okadar yazdık Hayırdır çokmu şikayet var)
@knock_end İnşallah bir gün bunu ABD lileri duyacağı ağızlardan ve yüksek tondan söyleyebilecek kudrete erişebiliriz. Ama şu an kendimiz yazıp kendimiz okuyoruz.... Trajikomik...:)
hacı , ondan müsaade gelse şimdiye kadar on kez girmiştik ABD'yi geç Rusya'dan dahi tamam demesini Bekliyoruz neyse sen uhhlloogggg devam et reis
abd nin üslerini derhal kapatın
@mikican Bunu emiri kime verdiğini de yazsan daha anlamlı olurdu...! Mynet editörüne söylemiyorsundur herhalde...
atarsak ne olur ulannn !!!!!!!
:))
allah yardımcımız olsun bu emparyalist abd yine bir corap örücek gibi
@murti_murti_1984 Amin...! En çokta Mehmetçiğin yardımcısı olsun.
@murti_murti_1984 amin
@murti_murti_1984 amin
Hani yanımızdalardı, Türkiye’yi destekliyoruz ve kaygılarını anlıyoruz diyorlardı. Hangisine inanalım
@thewoi Yada biz söylediklerini işimize geldiği gibi anlamak istedik.
ya ne cok koyun var abd izin vermezzse gerdege bile giremezzsiniz???
@ebora_1975 ABD nin kuklası. ABD senin gibilere emir verir ancak.
OYLEYSE BOP GÖREVİNİ BIRAK ÇOCUKLARIN ABD VATANDAŞLIĞINDAN AYRILSIN BOYNUNDAKİ YAHUDİ MADALYASINI AT INCIRLIGI KAPAT YOK YAPAMOYRSAN BUYUK ISRAILE HIZMET EDIYORSUN
@mah6bsddn4 Sen abd için buralarda mesaj yazıp kuyruk sallarken o iftira attığın insan ülkesi adına abd ve senin gibi kuklalarıyla mücadele ediyor. Sen de buralarda üç kuruşluk aklınla bu mücadeleyi sabote etmek için iftiralar sıralıyorsun. Hainsin ve bunu idrak edemeyecek kadar da cahilsin...
Ya arkadaş Allah aşkına biraz araştırın okuyun boynundaki yahudi madalyası ne ya sosyal medyadan okudugunuz şeyleri şurda tazmayın bari o bahsettiğin madalyanın ne oldugunu kime verildigini ve niçin verildiğinı bir araştır.Haziran 2005 de abd ziyaretinde yahudi kuruluşu ikinci dünya savaşında yahudileri soykırımdan kurtaran diplomatların anısına diplomatlar adına T.C.başbakanı Recep Tayyip Erdogan a verilmiş bir hizmet madalyasıdır ve diplomatların hizmetinden dolayı verilmiştir biraz araştırıp öyle yazın ne olur
BOP’a eş başkanlık yapmış zihniyet antiemperyalist bir mücadele veremez. Sadece kendini kurtarmaya çalışır. Emperyalizme taşeronluk yaptıktan sonra ülkesini esenliğe çıkarmış tek bir lider örneği yoktur...
Başkalarının çocukları için savaş demek kolay,savaş isteyenler önden siz buyrun da sonra kalanları çağırın.Savaşın kazananı olmaz,bunu anlamamız lazım
ne o besledğiniz leşlerin başına bir şey mi gelir. nato üyesi sözde böyle alalen teröristlere destek veren bir ülke, hala dost müttefik düşünülemez, ama biz zoru severiz ya siz ölmekten it gibi korkan bir toplum olarak ,size bedel ödetiriz unutmayın, geriye doğru baktığınızda topunuz birleştiniz bir top olamadınız, o da elinizde patladı.
yani afrinde yanlız terorşstlermi yaşıyor.çoluk çocuk ysşlı dünyada haberi olmayan hastalar yoku.tv lerde gördüklerimiz,ösd ile bizimkiler de her gün köyleri obuslerle vuruyoruz demiyorlarmı.bence onlara karışma hakkımız yokki,onlar başka ülkedeler.
pkk yı destekle sonra müttefikiz de. Aynı şeyi biz meksika sınırındaki gruplara yapsak başımıza yıkarlar burayı. Adamlar afgastan ırak ı yıktı olayları belli yık yönet.
sen kimsin .sen 10 000 km uzaklıktan gelip bize emir mi veriyorsun.ölen tüm şehitlerimizin tek sorumlusu sensin sonrada çıkmış bizlere emir veriyorsun.pkk bitmet üzere ve sen ise neder tedirgin oldun ve paniklemeye başladın .demekki doğru yoldayız.
Dolarla iş yapan terörre yataklık yapmış kadar hain insandır benim yanımda bizim altınımız var Türk paramız var
@esraramazan man adası paraları akışı dolar idi hatirladinmi.donur
@esraramazan man adası paraları akışı dolar idi hatirladinmi
@esraramazan altını da dolar ile alıyorsun.
Bu gün ve saati bir kenara yazın millet. Dananın kuyruğunun koptuğu andır...
Çağırmaya devam edin yahudi tohumları
Dananın kuyruğunun koptuğu an bu andır...
Hadi Reis .AFRIN icin söylediklerinin arkasindan dur..Afrini terör odaklarindan Temizle.. 80 milyon senden bunu bekliyoruz..Allah yar ve yardimcin oLsun..
ABD DÜNYANIN BELASIDIR VE ALÇAKTIR
napmaya çalışıyor bu soluk benizliler
daha dün destekliyoruz demişlerdi bu kadar da kıvırtılmaz dansöz asena’yı geçtiler
me ayaksın ulan siz biz sizin ne olduğunuzu biliyoruz da sizden duymak istiyoruz
beyler türkiye bir abd rusya ve çinin yanında bir afrika ülkesi gibiyiz artık.yazarak olmuo bu işler.okuyarak oluo.adamlar mars dio.siz hala suriye ıraktasınız
Siz Afrine girmeyin diyorsanız Afrine mutlaka girilmeli...! Cunku AB VE ABD asla ama asla bizim iyiligimizi düsünmezler..!
Aba altından sopa gösteriyor öperim diyor akıllı olun diyor
Dalga geçiyorlar bizimkiler diplomasinin D sini bilmiyorlar...Ne de olsa atıp tutan ne derse alkışlatan bir CB var.Soruyorum bu ülkenin deneyimli diplomatları akademisyenleri derde korkup konuşmuyorlarsa yenildiniz demektir işte...!
Sizden korkan sizin gibi olsun. Türk e kefen biçmek kimin haddine....
Aklıma 20 Temmuz 1974 geldi.Abd den benzer açıklamalar o zaman da aynen böyleydi o gün asker Kıbrısa müdahale etti bugün de Afrine müdahale edecektir.Ruslar şu dakika itibariyle Afrinden çekildi.Harekatın eli kulağında.Artık geri dönüş yok.
Bizler;Ne Kıbrıs barış harbi öncesi,"siz hava alanlarını da kapatmışsınızdır,bari ben hemen ülkeme uçayım"diyen;"Ayşe'nin tatile çıktığı"çok yalnızlık-kararlılıklar yaşadık!aldığımız kararların sonunu düşünmedik hiç!!!!Canın cehenneme Kuzey Anerika.,,,
olay basit formül ABD nin tam tersine yapacağız.
deaş a neden odaklanıyoruz,kuran sizsiniz fişlerini çekin bitsin gitsin o zaman
HADİ ADIM ATTA GÖRELİM SİZİN EFELİĞİNİZİ..GELECEK SEÇİMLERDE ADINIZ BİLE DUYULMAZ..
Ne bir geri adım atılır bu saatten sonra nede konuşmalarınız kaileye alınır bundan sonra siz neyseniz bizde oyuz macera istiyorlarsa islam alemi karşısında iyi bir macera çıkarmaya hazırız...
amerikanın ve israilin niyeti tevratta sözü edilen vadedilmiş kutsal topraklar, nil vadisinden fırat nehrine kadar olan bölgeyi hakimiyetleri altına almaktır.olayın özü budur.
baş hırsız pkk ya kaptırdığı kaçak mazot işini afrini alıp kırıkhan a yeni bir kapı açarak yeniden kendi lehine çevirmeyi istiyor.gunluk 2000 tanker mazot işid zamanında bilal oğlan ve ortağı yasin kadı tarafından botaşa ordan bedava rafineri edilerek şirketlere dağıtılıyor gunluk kazanç minimum 10 milyon dolardı.işide silah sat ykalanırsa tırlar bit tırı olur al mazotu işle devlet rafinerisinde sat israile.şimdi pkk aldı bunu hırsız çıldırıyorafrinde yakacaklar askerlerimizi ne için öldüklerini bilsinler sadece kaçak mazot için
BİZLER HERŞEYE HAZIRIZ...
en güzeli evet amerika doğru söylüyor diye açıklama yapıp sabahın ilk ışığında girmek:))
''Türkiye'ye adım atmamaya çağırıyoruz.'' demek;''PKK-YPG'yi destekliyoruz, 30.000 kişilik ordu kurulacak ve işiniz bitirilecek.'' demektir. Bizimkiler hala, gelecek tehlikenin farkında değiller.
Abd duymuyor bile bizi duysa sert açıklama ordanda gelir kanımca bizim medya kendi çalıyor kendi oynuyor
Diplomatik dilde siz bilirsiniz demek oluyor yani. asıl sıkıntı ypg ile masaya oturan rusya beyler/bayanlar rusyanın operasyon başladığında alacağı tavır önemli olan rusya ypg ile biz görüşüyoruz derse ozaman nato devreye girer buda 3. dünya savaşı demek olur ve abd istediğini alır büyümekde olan ülkem Allah korusun iki ateş arssında kalır kafire gğven olmaz dış politikada...
Diğer Haberler
İsrail özür diledi!

İsrail özür diledi!

Canlı bomba kendini patlattı! Hareketli dakikalar

Canlı bomba kendini patlattı! Hareketli dakikalar

Papa Francesco'nun zor anları! Neye uğradığını şaşırdı

Papa Francesco'nun zor anları! Neye uğradığını şaşırdı

KKTC'den AB'ye uyarı

KKTC'den AB'ye uyarı

Trump için doktorlardan korkutan açıklama

Trump için doktorlardan korkutan açıklama

Yalnız gezen bir çifti zorla evlendirdiler!

Yalnız gezen bir çifti zorla evlendirdiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.