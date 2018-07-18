Adnan Oktar ve 31 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen ve geçen hafta içerisinde gözaltına alınan Adnan Oktar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Oktar ile birlikte 31 kişinin daha tutukluluğu talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Oktar "örgüt lideri" olarak tanımlanırken, 32 şüphelinin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Çocuğun cinsel istismarı, Nitelikli Cinsel Saldırı, Şantaj, Malvarlığı değerlerini yurtdışına çıkarma, Cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından" tutuklanmalarının istendiği belirtildi.

Açıklamada, Oktar "örgüt lideri" olarak nitelendirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafınndan geçen hafta içerisinde Oktar ve kendisini 'Adnan Hoca'nın müridi' olarak tanımlayan kişilere yönelik İstanbul merkezli beş ilde operasyon düzenlendi.

Hakkında operasyon başlatılan kişi sayısı 235 olarak açıklandı.

Soruşturma kapsamında 187 kişi gözaltına alındı ve bunların 92'si bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen diğer 60 kişi hakkındaki işlemlerin devam ettiği açıklandı.