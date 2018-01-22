Afrin'de son durum! PYD/PKK'dan son dakika hamle

Afrin operasyonuyla ilgili iddianın sahibi yerel kaynaklar olarak gösterildi.

Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK, hapishanelerde tuttuğu DEAŞ’lıları, Türk Silahlı Kuvvtleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) karşı savaşmaları koşuluyla serbest bıraktı.

AA’nın Afrin’deki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, terör örgütü, Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanmak üzere DEAŞ’lı teröristlerle anlaşmaya vardı.

PYD/PKK, daha önce çatışmalarda sağ ele geçirdiği DEAŞ’lıları, TSK ve ÖSO güçlerine karşı savaşmaları şartıyla hapishanelerden çıkardı.

PYD/PKK daha önce de ABD’nin bilgisi dahilinde Rakka kent merkezinde kuşattığı DEAŞ teröristleriyle anlaşmaya vararak bölgeden tahliye etmiş, bunların önemli bir bölümü Türkiye’ye sızmak üzere sınır hattına yönelmişti.

Mete Yarar bir gazeteye verdiği demeçte PKK/PYD'nin IŞİD silahını kullanacağını söylemiş ve şu analizi yapmıştı;

-'PYD-DEAŞ ilk defa işbirliği yapmadı. Rakka operasyonu sırasında DEAŞ PYD’lilerin arabasıyla taşındı. Deyrizor’a götürüldüler. Deyrizor DEAŞ, PYD adına Esad ve Rus güçlerine saldırdı. Bugün farklı bir şey olacağını beklemeyin. PYD içerisinde yüzlerce DEAŞ’lı olabilir."

DAHA ÖNCE DE SERBEST BIRAKMIŞLARDI

PYD/PKK daha önce de ABD’nin bilgisi dahilinde Rakka kent merkezinde kuşattığı DEAŞ teröristleriyle anlaşmaya vararak bölgeden tahliye etmiş, bunların önemli bir bölümü Türkiye’ye sızmak üzere sınır hattına yönelmişti. Örgüt militanları ile Türkiye'ye karşı canlı bomba olmaları karşılığında anlaşılmıştı.