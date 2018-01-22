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Afrin'de son durum! PYD/PKK'dan son dakika hamle

DÜNYA HABERLERİ | 22.01.2018 15:05 | Son Güncelleme 3 saat önce

Dünya Afrin operasyonuna kilitlendi. Afrin'den bir son dakika bilgisi daha geldi. PYD/PKK Afrin'deki DEAŞ'lı tutukluları ÖSO ve TSK'ya karşı savaşmaları karşılığında serbest bıraktı. AA da bilgiyi doğruladı

Afrin operasyonuyla ilgili iddianın sahibi yerel kaynaklar olarak gösterildi.

Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK, hapishanelerde tuttuğu DEAŞ’lıları, Türk Silahlı Kuvvtleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) karşı savaşmaları koşuluyla serbest bıraktı.

AA’nın Afrin’deki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, terör örgütü, Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanmak üzere DEAŞ’lı teröristlerle anlaşmaya vardı.

PYD/PKK, daha önce çatışmalarda sağ ele geçirdiği DEAŞ’lıları, TSK ve ÖSO güçlerine karşı savaşmaları şartıyla hapishanelerden çıkardı.

PYD/PKK daha önce de ABD’nin bilgisi dahilinde Rakka kent merkezinde kuşattığı DEAŞ teröristleriyle anlaşmaya vararak bölgeden tahliye etmiş, bunların önemli bir bölümü Türkiye’ye sızmak üzere sınır hattına yönelmişti.

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Mete Yarar bir gazeteye verdiği demeçte PKK/PYD'nin IŞİD silahını kullanacağını söylemiş ve şu analizi yapmıştı;

-'PYD-DEAŞ ilk defa işbirliği yapmadı. Rakka operasyonu sırasında DEAŞ PYD’lilerin arabasıyla taşındı. Deyrizor’a götürüldüler. Deyrizor DEAŞ, PYD adına Esad ve Rus güçlerine saldırdı. Bugün farklı bir şey olacağını beklemeyin. PYD içerisinde yüzlerce DEAŞ’lı olabilir."

DAHA ÖNCE DE SERBEST BIRAKMIŞLARDI

PYD/PKK daha önce de ABD’nin bilgisi dahilinde Rakka kent merkezinde kuşattığı DEAŞ teröristleriyle anlaşmaya vararak bölgeden tahliye etmiş, bunların önemli bir bölümü Türkiye’ye sızmak üzere sınır hattına yönelmişti. Örgüt militanları ile Türkiye'ye karşı canlı bomba olmaları karşılığında anlaşılmıştı.

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
bizim köprü yol değil hemen nükleer bomba nükleer füzeler yapmamız lazım hava savunmamızı en ileri teknolojiye çıkarmamız lazım devlet nükleer santrelleri kurarken vatan hainleri istemiyoruz dediği zaman onların başını ezmemiz lazım. yoksa bu dünyada Türkiye cumhuiyetinin iyiliğini isteyen pek devlet yok olsada çok az. onun için iç ve dış düşmanların canlarını cehenneme göndermek için çok güçlü olmalıyız
yalaninizi seveyim.
basının yazdıkları provokason malzemesidir...Türk askeri hedefe kilitlenmiştir...terör bitinceye kadar devam..Allah askerlerimizin yardımcısı olsun.. amin.
TOPUNUZ GELSENİZ DE AKIBETİNİZ HÜSRAN OLACAK.
PYD, İŞİD'i demokratik mi yapmaya çalışıyor ne?... PYD terörist, teröristin dostudur anlayışı fikrine kapılmışlar herhalde.. Saygı duyulacak bir olay değil bu.. Bunları şeltoksla kovalıyacan anam...
Hapiste tutuyorlarsa ve biraz akılları varsa savaşacaklarını sanmıyorum. Psikolojik baskı yapmaya çalışıyorlar.
ananizi bellicez kimi yaniniza alirsaniz alin , Turk le dost ol ama sakin Dusman olma
biz de kobraları saldık geliyoruz hadi bakalım
Deaş bizi katlediyor bizleri öldürüyor diye bir taraflarını yırtan ve burdaki destekcilerinin televizyon karşısında kürt halkı katlediliyor diye bağırıp çağıranlar şimdi kendi insanını öldüren canileri serbest bırakıp bize karşı savaşmalarını istiyor. Babanız Abd yanınızda olmadan bir bok değilsiniz bizimde işimizi kolaylaştırır böyle olması Afrin'den girer Rakka'dan çıkarız!!!
@adaa123 öso öso ne
PKK YPG İŞİT HEPSİ AYNI ORTAK ÇALIŞIYO
.adamların attığı her bomba güm diye evlerin..caddelerin ortasına düşüyor..hani bizim hava savunma sistemimiz...
Hacı hacıyı mekkede derviş dervişi tekkede İT İTİ DAKKADA BULUR
Orda kalmamız lazım ki tekrar çöreklenmesinler.
@osman_erdal_1990 SEN HİÇ MERAK ETME KARDEŞİM BİZİ ANCAK SAVAŞARAK ÇIKARABİLİRLER
deas bahane zaten amaç terör koridoru oluşturmak. şu anda okunan ezanlar hurmetine Allahu teala abd yi ve taşeron tüm terör örgütlerini kahrı perişan etsin.âmin
pyd, deaş kurucuları aynı abd, teröristlerin kurucusu ve finansörü, hepsinin hakkından gelecek aslanlarımız inşallah
Şerfsizler işidle pkk pyd kankalar zaten birbirleryle hiç savaşmadılar savaşıyor gözüküp rol kestiler hep si aynı b.o.k
biz amerika ile savaşmayı göze almışız.daeş kim oluyor. inşallah toplanırlar bir araya hepsi birden telef olur.askerimizin karşısına çıkamaz bunlar rahat osun vatandaşlarımız.
Ölmek isteyenler sıraya girmiş gelsinler ve ölsünler.
Hepiniz gelin hepiniz daha yokmu...
rakkada ki deaşlılar nere giti ? tabi ki pyd ye katıldı
la ne serbest bırakması adamlar zaten birlikte çalışıyor. deaşlıların çoğu amerikada mahkumiyetten kurtulmak için bu oluşuma katılmış kişiler. diğerleri amerika ve diğer ülkelerin sokaklarında gezen insan öldürmeyi marifet sayan ruh hastaları.
serbest bırakma diye bir şeye inanmıyom zaten rakkadan çıkanlar abd ve pyd araçlarıyla buralara taşındı şu an sakallarını kesmiş pyd armasıyla türkiyeye çatışıyor lar
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