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Almanya'da otobüste bıçaklı saldırı: 14 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.07.2018 16:35 | Son Güncelleme

Almanya'nın Lübeck kentinde bir otobüste bıçaklı saldırı yaşandı. Saldırıda ikisi ağır 14 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırganın polis tarafından yakalandığı belirtiliyor.

Almanya'da otobüste bıçaklı saldırı: 14 yaralı

Ayrıntılar geliyor...

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