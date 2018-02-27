AVM tuvaletinde doğurduğu bebeği öldürdü!

Rodriguez'in, bebeğini çantasına koyup iç çamaşırı almaya gittiği, alışveriş yaparken çantasından şüphelenen güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde yakalandığı ortaya çıktı.

Bebeğini öldürdüğünü kabul eden Rodriguez, üçüncü kez doğum yaptığını ve duygusal stres altında olduğu için bu şekilde davrandığını söyleyerek kendisini savundu.