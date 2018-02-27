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AVM tuvaletinde doğurduğu bebeği öldürdü!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.02.2018 08:02 | Son Güncelleme

ABD'nin New York şehrinde yaşayan Tiona Rodriguez (21), 17 yaşındayken bir alışveriş merkezinin lavabosunda doğum yapıp bebeğini öldürdükten sonra alışverişe devam ettiği için 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı

AVM tuvaletinde doğurduğu bebeği öldürdü!

Rodriguez'in, bebeğini çantasına koyup iç çamaşırı almaya gittiği, alışveriş yaparken çantasından şüphelenen güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde yakalandığı ortaya çıktı.

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Bebeğini öldürdüğünü kabul eden Rodriguez, üçüncü kez doğum yaptığını ve duygusal stres altında olduğu için bu şekilde davrandığını söyleyerek kendisini savundu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD New York cinayet bebek

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
millet doğumdan önce doktor doktor gezer, doğum zamanı sancılar içinde kıvranır, doktor ve ebe gözetiminde zar zor doğum yapar, doğumdan sonra 1 hafta kendine gelemez. bunlar nasıl oluyor da rahatça doğurup hiç bir şey yokmuş gibi ayağa kalkıyor?
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