Belçika'da evli çiftler için hükümet destekli 'seks oteli'

Hükümet, "turizmde yeniliklere şans tanınması amacıyla" projeye finansal destek sağlandığını belirtiyor.

Batı Flaman eyaletindeki Schore köyünde yapılan 10 odalı otel, 2 hafta içinde hizmete girecek.

"Domaine 10" adlı otelin amacı, evli çiftlere Sam Taylor-Johnson'un yönettiği "Grinin Elli Tonu" filminin kendilerine ait versiyonunu yaşatmak.

Otelin işletmecisi Stéphanie Van Den Heuvel'e göre, burası evli erkeklerin sevgilileri ile kaçamak yapacağı bir randevu evi değil. "Yetişkinleri için Disneyland" olarak tanımlanam otel, çocuk ve bitmek bilmeyen ev işleri nedeniyle kendilerine zaman ayıramayan evli çiftleri çekmeyi hedefliyor.

Doğu ve barok tarzı döşenmiş 10 odadan oluşan otele gelen çiftler, giriş ve çıkışta hiçbir görevliyle karşılaşmayacak. Girişteki dokunmatik ekran üzerinden giriş işlemlerini kendileri yapacak.

ŞÖMİNE ÇITIRTISI KARŞILAYACAK

Odalarda çiftleri şömine çıtırtısı karşılayacak. Yataklar İran'dan, aydınlatma İngiltere'den getirilmiş. Odaların tavanında ayna, striptiz direği gibi bir çok ayrıntı düşünülmüş.