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Belçika'da evli çiftler için hükümet destekli 'seks oteli'

21.06.2018 12:32 | Son Güncelleme

Belçika'da, Flaman hükümetinin desteği ile evli çiftler için "seks oteli" açılıyor. Otelin amacı, çiftleri her tür ev işi baskısından uzaklaştırmak ve onların rahat vakit geçirmelerini sağlamak.

Belçika'da evli çiftler için hükümet destekli 'seks oteli'

Hükümet, "turizmde yeniliklere şans tanınması amacıyla" projeye finansal destek sağlandığını belirtiyor.

Batı Flaman eyaletindeki Schore köyünde yapılan 10 odalı otel, 2 hafta içinde hizmete girecek.

"Domaine 10" adlı otelin amacı, evli çiftlere Sam Taylor-Johnson'un yönettiği "Grinin Elli Tonu" filminin kendilerine ait versiyonunu yaşatmak.

Otelin işletmecisi Stéphanie Van Den Heuvel'e göre, burası evli erkeklerin sevgilileri ile kaçamak yapacağı bir randevu evi değil. "Yetişkinleri için Disneyland" olarak tanımlanam otel, çocuk ve bitmek bilmeyen ev işleri nedeniyle kendilerine zaman ayıramayan evli çiftleri çekmeyi hedefliyor.

Doğu ve barok tarzı döşenmiş 10 odadan oluşan otele gelen çiftler, giriş ve çıkışta hiçbir görevliyle karşılaşmayacak. Girişteki dokunmatik ekran üzerinden giriş işlemlerini kendileri yapacak.

ŞÖMİNE ÇITIRTISI KARŞILAYACAK

Odalarda çiftleri şömine çıtırtısı karşılayacak. Yataklar İran'dan, aydınlatma İngiltere'den getirilmiş. Odaların tavanında ayna, striptiz direği gibi bir çok ayrıntı düşünülmüş.

Oda servisi, gizli bir uşak tarafından çiftlere görünmeden kapının önüne bırakılacak. Otel yönetimine göre, müşteriler çocukların gürültüsü, asılacak çamaşır ya da silinecek yer baskısı yaşamadan rahatça vakit geçirebilecek.

Çiftler için gecelik fiyatı 130 Euro olan otele, Flaman Hükümeti tarafından 20 bin Euro para yardımı yapıldı.

Batı Flaman Eyalet Yönetimi'nin turizm sorumlusu Franxky De Block, "geleceğin konaklama şekli" olduğu için otele parasal katkıda bulunduklarını söylüyor.

Flaman hükümet yetkilisi, "Bunu hiçbir şeyle kıyaslayamazsınız. Farklı bir kitleyi çekmemize ve turizmi çeşitlendirmemize yardımcı olacak" diyor.

Turizmde yeniliklere şans verilmesi gerektiğini söyleyen De Block, bu kapsamda sahil kesimlerinde çıplaklara oda-kahvaltı olanağı sunan işletmelere de para yardımında bulunduklarını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika seks oteli hükümet destek evli çiftler

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