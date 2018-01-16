HABER

Bilim insanları Azteklerin ölüm nedenini buldu

DÜNYA HABERLERİ | 16.01.2018 17:00 | Son Güncelleme 9 saat önce

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Ocak (DHA) - Yapılan yeni bir araştırma 500 yıl önce Meksika'da yaşayan Azteklerin ölüm nedeninin bir tür veba olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları, Aztek Nahuatl dilinde veba anlamına gelen "cocoliztli" hastalığı sebebiyle 15 milyon Azteklinin yüzde 80'inin beş yıl gibi kısa bir süre içerisinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Yapılan araştırma kapsamında ölü Azteklerin DNA'sını inceleyen bilim insanları, 500 yıl önce Meksika'da yaşamış olan Azteklilerin "tifo benzeri bir bağırsak virüsü" sebebiyle öldüğünü söyledi.

Almanya'daki Tuebingen Üniversitesi'nde profesör ve araştırma yazarlarından Ashild Vagene, "1545-50 yıllarında 'cocoliztli', Avrupalıların gelişinden sonra Meksika'yı etkileyen birçok salgından biriydi. Yeni bulgulara göre ise bu veba türünün özellikle en yıkıcı ve en çok insan kaybına neden olan üç epideminin ikincisi olduğunu keşfettik. Salgının nedeni, yüzyıllardır tarihçiler tarafından tartışılıyordu fakat antik DNA örnekleri sayesinde bu tartışmaya doğrudan kanıt sağlayabiliyoruz" dedi. (Fotoğraflı)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

Atv yayın akışı - Bu akşam Eşkıya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölüm var mı? (16 Ocak Salı)

Atv yayın akışı - Bu akşam Eşkıya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölüm var mı? (16 Ocak Salı)

2 partiye şok! İşte 2018'in ilk seçim anketi sonucu

2 partiye şok! İşte 2018'in ilk seçim anketi sonucu

Gelin adayı Hanife sonunda evleniyor!

Gelin adayı Hanife sonunda evleniyor!

İncirlik Üssü'nden sıra dışı fotoğraf

İncirlik Üssü'nden sıra dışı fotoğraf

Operasyon öncesi Afrin'de hareketlilik! Göç ediyorlar

Operasyon öncesi Afrin'de hareketlilik! Göç ediyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Son dakika! ABD, Filistin yardımını askıya aldı

Son dakika! ABD, Filistin yardımını askıya aldı

Pentagon'dan son dakika Afrin açıklaması

Pentagon'dan son dakika Afrin açıklaması

NATO'nun Türkiye açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme!

NATO'nun Türkiye açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme!

Hawaii'den sonra Japonya'da 'yanlış balistik füze alarmı'

Hawaii'den sonra Japonya'da 'yanlış balistik füze alarmı'

5 soruda olası Afrin Operasyonu: Türkiye'yi ne bekliyor?

5 soruda olası Afrin Operasyonu: Türkiye'yi ne bekliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.