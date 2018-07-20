Canlı yayında korkunç kavga! Müftü, aktivist kadına saldırdı!

Olay, şeriat hukukunun modern evlilikler ve kadın hakları üzerine etkisi konulu bir tartışma programında yaşandı.

Tartışmanın tansiyonu yükselince hızını alamayan aktivist kadın müftünün suratına bir tokat attı.

Bunun üzerine sinirlenen adam kadına vurmaya başladı. Programın moderatörünün ve diğer konukların araya girmesiyle kavga sakinleştirldi.

Olayın ardından müftünün gözaltına alındığı belirtildi.

