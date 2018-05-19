CBS'den flaş iddia: ABD'den Suriye kararı!

CBS'in haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'ye yapılan tüm yardımların gözden geçirilmesi ve bu konuda tasarruf yapılması talimatıyla bu sürecin başladığı iddia edildi.
Suriye'nin kuzeybatısına yönelik yapılan tüm yardımların kesilmesi kararının, son birkaç hafta içerisinde Amerikan kurumları arasında yapılan bir inceleme sürecinin sonunda alındığı belirtildi.
ABD'li yetkililerin ABD'nin Suriye'deki odağını daraltacak şekilde bir tasarruf planı üzerine çalıştığı ve çalışmanın sonucundan 'Suriye'nin kuzeybatısına harcanan paranın uzun dönemde bir etkisinin olmayacağı' kanısına vardığı aktarıldı.
ABD'nin Suriye'de bağını tamamen koparacağı ilk bölgenin muhaliflerin ağırlıklı bulunduğu kuzeybatı bölgesi olacağı, bu sürecin ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ilk adımı olacağı ifade edildi.
Haberde, "ABD'nin daha önce yerel toplumu istikrara kavuşturma ve güçlendirme çabalarına harcadığı milyonlarca dolar kesilmiş olacak. Buna aşırıcılıkla mücadele, eğitimin güçlendirilmesi, bağımsız toplum ve bağımsız medyanın desteklenmesi ile toplumsal asayiş projeleri de dahil'' denildi.
ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Avrupalı müttefiklerin de Trump yönetiminin bu kararına ilişkin bilgilendirildiği kaydedildi.
Habere göre Avrupalı müttefikler, Washington'un bu adımının domino etkisi yaparak diğer ülkelerin de o bölgeden çekilmesine neden olacağından endişe duyuyor.
Yanısıra Trump, Suriye'de Kaide kolu Nusra ve diğer cihatçıların bulunduğu bölgelerde görev yapan Beyaz Miğferlere yardımları kesme talimatı da vermişti.
Daha önce de Trump'tan YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin kontrolündeki kuzeydoğu Suriye'ye ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yapmayı planladığı 200 milyar dolarlık yardımı durdurup bu yardımın tekrar incelenmesi talimatı gelmişti.
Sözkonusu yardıma ilişkin inceleme devam ederken ABD Savunma Bakanlığı ve ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, DSG'ye askeri yardım yapmaya devam ediyor.
Reuters
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