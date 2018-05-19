CBS'den flaş iddia: ABD'den Suriye kararı!

CBS'in haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'ye yapılan tüm yardımların gözden geçirilmesi ve bu konuda tasarruf yapılması talimatıyla bu sürecin başladığı iddia edildi.

Suriye'nin kuzeybatısına yönelik yapılan tüm yardımların kesilmesi kararının, son birkaç hafta içerisinde Amerikan kurumları arasında yapılan bir inceleme sürecinin sonunda alındığı belirtildi.

ABD'li yetkililerin ABD'nin Suriye'deki odağını daraltacak şekilde bir tasarruf planı üzerine çalıştığı ve çalışmanın sonucundan 'Suriye'nin kuzeybatısına harcanan paranın uzun dönemde bir etkisinin olmayacağı' kanısına vardığı aktarıldı.

ABD'nin Suriye'de bağını tamamen koparacağı ilk bölgenin muhaliflerin ağırlıklı bulunduğu kuzeybatı bölgesi olacağı, bu sürecin ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ilk adımı olacağı ifade edildi.

Haberde, "ABD'nin daha önce yerel toplumu istikrara kavuşturma ve güçlendirme çabalarına harcadığı milyonlarca dolar kesilmiş olacak. Buna aşırıcılıkla mücadele, eğitimin güçlendirilmesi, bağımsız toplum ve bağımsız medyanın desteklenmesi ile toplumsal asayiş projeleri de dahil'' denildi.