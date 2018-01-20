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Damat sarhoş olup sızınca komşusu gelinin odasına girdi ve...

DÜNYA HABERLERİ | 20.01.2018 11:06 | Son Güncelleme 5 saat önce

Kolombiya'daki düğünde damat sarhoş olunca, gelinin komşusu karanlıktan faydalanıp odaya girdi ve genç kızla beraber oldu

Damat sarhoş olup sızınca komşusu gelinin odasına girdi ve...

Kolombiya'da yaşanan olayda 18 yaşındaki gelin, evlendiği gece odasına giren 18 yaşındaki kişinin tecavüzüne uğradı.

DAMAT SIZINCA KARANLIKTAN FAYDALANDI

Damat düğünden sonra aşırı alkol aldığı için uykuya daldı. Bunu fırsat bilen 18 yaşındaki Chhoen Chansen isimli adam, gelinin odasına damat gibi girip karanlıktan da faydalanarak gelin ile cinsel ilişkiye girdi. Gelin sabah olunca yanında yatan adamın kocası değil bir yabancı olduğunu görünce bağırarak yardım istedi. Tecavüzcü, olay yerine çağrılan polis tarafından tutuklandı. Damadın ailesi ise bu olaydan dolayı gelini reddetti.

GELİN ANCAK SABAH FARK ETTİ

Tecavüzcü polise verdiği ifadede, düğün bitince gelinin damattan önce odasına gittiğini, kendisinin de damadın aşırı sarhoş olduğu için balkonda uyuyakaldığını görünce damat rolü yaparak gelinin odasına gidip onunla ilişkiye girdiğini, odanın ışıkları kapalı olduğunu için gelinin başka biri ile ilişkiye girdiğini ancak sabah fark edebildiğini söyledi.

KOMŞUSU ÇIKTI

Polis şefi Pov Chivy, geline tecavüz eden kişinin komşusu olduğunu söyledi. Damadın gelini uzun süredir sevmesine rağmen maddi durumu el vermediği için bir türlü kavuşamadıkları öğrenildi.

Gelin ile ilişkiye giren kişi, düğünde gelin ve damadı anbean takip ettiğini söylerken, tecavüzcünün suçlu bulunması halinde on yıl hapis cezası alacağı açıklandı.

Haberler.com

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Anahtar Kelimeler:
düğün kolombiya gelin

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
iyi yapmış. gelin seni bekliyor sen sarhoş ol uyu.
İnsan kendisizi kimin biptiğini bilmezmi? gelinde de var bişeyler
kızında gönlü var gibi
Colombo olmasın o,hani Sri Lanka 'nın başkenti. .
Işığı yakıp ne yediğine dikkat etsene aptal gelin
aynen
hep fetonun işleri bunlar.
Eee boşuna dememişler yemeyenin malını yerler ????
Adam ganimeti hak etmiş.
harbi milli piyango
türk filmi gibi
adam süper güç zekayabak ya
hep bunlar alkolden oluyo.aziçin az :)
kolobia da niye hint düğünü yapıyolar ?
eşeklik en başta damatta o gece zom olacak zamanmı?.yani suçun yarısı damadın diğer yarısıda çeyrek çeyrek gelin ve komşusunun.
Bu kız yalan söylüyor.insan evlendiği adamı sesinden konuşmasından kıyafetinden tanır.
Nasıl anlamammış,gelin bu kadar aptal olabilirmi.Belkide gelinde serhoştu.
Sri lanka . yanliş haber muhtemelen haberin yapan arkadaş . ülkeleri issim benzerligiyle şaşırmiş. colombia'da böyle düğün yok. ????
Ne olmuş canım vatandaşa hizmet sunmuş ...
Sarhoş damadı, kolundan tutup gelinin yanına götüren hiç mi olmamış. Bu nasıl düğün yakınları? Saçma sapan, uydurma haberler ...
sarhoş olan kaybetmeye mahkumdur
KOMŞU BOŞLUU GÖRÜP 90 A TAKMIŞ :) :) :) :)
böyle gelin gerçekten halen var mı geri zekalı kim olduğunu sor kalk ışığı yak bak ilişki diyince dört nala duruyorlar ve hazır olda bekliyorlar kesin gelinin de parmağı var ilişkide
bizde olse evlendirelim de mağdur olmasın derler!!!
salak adam.. mala vurup çıksaydı ewden:)he bide damada da iki posta atsaydı tam olurdu:)
valla helal olsun
Gelimde dikkat etsin
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