Damat sarhoş olup sızınca komşusu gelinin odasına girdi ve...

Kolombiya'da yaşanan olayda 18 yaşındaki gelin, evlendiği gece odasına giren 18 yaşındaki kişinin tecavüzüne uğradı.

DAMAT SIZINCA KARANLIKTAN FAYDALANDI

Damat düğünden sonra aşırı alkol aldığı için uykuya daldı. Bunu fırsat bilen 18 yaşındaki Chhoen Chansen isimli adam, gelinin odasına damat gibi girip karanlıktan da faydalanarak gelin ile cinsel ilişkiye girdi. Gelin sabah olunca yanında yatan adamın kocası değil bir yabancı olduğunu görünce bağırarak yardım istedi. Tecavüzcü, olay yerine çağrılan polis tarafından tutuklandı. Damadın ailesi ise bu olaydan dolayı gelini reddetti.

GELİN ANCAK SABAH FARK ETTİ

Tecavüzcü polise verdiği ifadede, düğün bitince gelinin damattan önce odasına gittiğini, kendisinin de damadın aşırı sarhoş olduğu için balkonda uyuyakaldığını görünce damat rolü yaparak gelinin odasına gidip onunla ilişkiye girdiğini, odanın ışıkları kapalı olduğunu için gelinin başka biri ile ilişkiye girdiğini ancak sabah fark edebildiğini söyledi.

KOMŞUSU ÇIKTI

Polis şefi Pov Chivy, geline tecavüz eden kişinin komşusu olduğunu söyledi. Damadın gelini uzun süredir sevmesine rağmen maddi durumu el vermediği için bir türlü kavuşamadıkları öğrenildi.

Gelin ile ilişkiye giren kişi, düğünde gelin ve damadı anbean takip ettiğini söylerken, tecavüzcünün suçlu bulunması halinde on yıl hapis cezası alacağı açıklandı.

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