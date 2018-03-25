HABER

Dünyanın düz olduğunu ısbatlamak için kendisini roketle gökyüzüne fırlattı!

DÜNYA HABERLERİ  | 25.03.2018 15:12 | Son Güncelleme

Dünyanın düz olduğunu kanıtlamak için kendi ürettiği roketle kendini gökyüzüne fırlatan Mike Hughes, çöle düşerek yaralandı.

Dünyanın düz olduğunu ısbatlamak için kendisini roketle gökyüzüne fırlattı!

ABD'li Mike Hughes dünyanın düz olduğunu ispat etmek için kendisini uzaya fırlattı. 'Uzay bilimini' kendi kendine öğrendiğini iddia eden adam düşerek yaralandı.

575 METRE YÜKSEĞE ÇIKTI

California eyaletinde, Amboy bölgesi yakınlarda havaya fırlatılan Hughes, Mojave çölüne düştü. Yaralanan 61 yaşındaki Hughes, roketiyle 575 metre kadar yüksekliğe çıkmayı başardı.

1521979116-9ff956

"BİLİM KURGUDAN İBARET"

61 yaşındaki Mike Hughes, "kurgudan ibaret" dediği bilime inanmadığını belirterek "Aerodinamik ve akışkan dinamiğiyle, nesnelerin havada nasıl hareket ettiklerini biliyorum. Ama bu bilim değil, sadece bir formül" dedi.

dunyanin-duz-oldugunu-ispat-edecekti-bu-hale-geldi-h1521979124-b89e04

2014'te de benzer bir deneme yapan Hughes, bu uçuşun ardından, kendisini uzaya çıkaracak yeni bir roket yapmayı planlıyor. Hughes bu roketle, "Dünya'nın düz olduğunu kendi gözleriyle göreceğini" söylüyordu.

Time'dan dikkat çeken Putin kapağı! Time'dan dikkat çeken Putin kapağı!
ABD'li terörist böyle ağladı! Afrin'den kaçtı, isyan ettiABD'li terörist böyle ağladı! Afrin'den kaçtı, isyan etti
ABD bu olayla çalkalanıyor!ABD bu olayla çalkalanıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD düz dünya roket Mike Hughes

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

300 bin doları veren vatandaşlığı alacak

300 bin doları veren vatandaşlığı alacak

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

Okuyucu Yorumları 7 yorum
Görmüş dünyanın kaç bucak,düz mü yuvarlakmı olduğunu.
anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Hiçbirşey anlatmıyacam...
Okadar bilim insanı salak sen akıllısın..
Allahım ne manyaklar var.
ay var gunes var bakta ilham al
zamanında yuvarlak diyenlere gülüyolardı
ay neden yuvarlak ki acaba aya nederki bu dayı
Diğer Haberler
Son dakika! Katalan lider Carles Puigdemont gözaltına alındı!

Son dakika! Katalan lider Carles Puigdemont gözaltına alındı!

Tapınak Şövalyeleri gizemi: 15 ceset bulundu

Tapınak Şövalyeleri gizemi: 15 ceset bulundu

Time yeni sayısının kapağında Putin'i başında taçla gösterdi

Time yeni sayısının kapağında Putin'i başında taçla gösterdi

Birleşik Krallık Bakanı Alistair Burt: Biz ABD değiliz, YPG'yi silahlandırmıyoruz

Birleşik Krallık Bakanı Alistair Burt: Biz ABD değiliz, YPG'yi silahlandırmıyoruz

Çin'den ABD'ye 'egemenliği ihlal' suçlaması

Çin'den ABD'ye 'egemenliği ihlal' suçlaması

ABD'de on birlerce kişi sokağa döküldü

ABD'de on birlerce kişi sokağa döküldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.