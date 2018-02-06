Esad rejimi, Türkiye'nin sınırdaki terör gruplarına karşı yürüttüğü askeri harekatın başlamasından hemen önce Suriye hava sahasına giren Türk uçaklarını düşürmekle tehdit etmişti.
"HERKESE VERİLEN BİR MESAJ"
Reuters'a açıklama yapan Esad rejimine bağlı askeri kaynak, konuşlandırmayı "herkese verilen bir mesaj""herkese verilen bir mesaj"
olarak niteleyerek "(Hava savunması) Suriye'nin kuzeyindeki hava sahasını kapsıyorlar" dedi.
Türkiye geçen ay sınırında bulunan terör örgütlerini bölgeden temizleme için Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlatmıştı. Afrin Halep vilayetinin bir parçasını oluşturuyor.
Afrin Harekâtı'nın başlamasından hemen önce Suriyeli bir yetkili, Suriye hava sahasına giren Türk uçaklarını vurmakla tehdit etmişti.
İzmir'de bir okulda doğalgaz patlaması!
Erdoğan: Ülkemizde tasarlanabilecek hiçbir ürünü dışarıdan almayacağız
Esad'dan tehdit gibi hamle! Reuters duyurdu!
İran'dan Türkiye'ye küstah çağrı
Muharrem İnce'den olay sözler: Delegeleri kandırdılar
Eşini öldürten kadından kan donduran ifadeler
Menopoza girerken de seks sembolü olabilirsiniz!
Öldü diye mezarını kazdılar ama...
Çöpçatanlık sitesi sayesinde Avrupa'yı bedavaya gezdi!
2019'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu ne bekliyor? Abdulkadir Selvi yazdı
Okuyucu Yorumları 45 yorum