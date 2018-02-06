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Esad'dan tehdit gibi hamle! Reuters duyurdu!

DÜNYA HABERLERİ | 06.02.2018 09:46 | Son Güncelleme

Reuters'ın haberine göre, Esad rejimine bağlı bir Suriyeli komutan, Suriye ordusunun Halep ve İdlib bölgelerinde cepheye yeni hava savunma unsurları ve uçaksavar füzeleri konuşlandırdığını söyledi.

Esad'dan tehdit gibi hamle! Reuters duyurdu!

Esad rejimi, Türkiye'nin sınırdaki terör gruplarına karşı yürüttüğü askeri harekatın başlamasından hemen önce Suriye hava sahasına giren Türk uçaklarını düşürmekle tehdit etmişti.

"HERKESE VERİLEN BİR MESAJ"

Reuters'a açıklama yapan Esad rejimine bağlı askeri kaynak, konuşlandırmayı "herkese verilen bir mesaj""herkese verilen bir mesaj"

olarak niteleyerek "(Hava savunması) Suriye'nin kuzeyindeki hava sahasını kapsıyorlar" dedi.

Türkiye geçen ay sınırında bulunan terör örgütlerini bölgeden temizleme için Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlatmıştı. Afrin Halep vilayetinin bir parçasını oluşturuyor.

Afrin Harekâtı'nın başlamasından hemen önce Suriyeli bir yetkili, Suriye hava sahasına giren Türk uçaklarını vurmakla tehdit etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Beşar Esad Suriye İdlib

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Esad'dan tehdit gibi hamle! Reuters duyurdu!

Esad'dan tehdit gibi hamle! Reuters duyurdu!

Okuyucu Yorumları 45 yorum
BU HAMLELER SİZİN BASİRETSİZ SURİYE POLİTİKANIZIN ESERİ.DERDİNİZ SURİYEDEKİ REJİMİ DEVİRMEK DEĞİLDE SINIRINIZDAKİ HAİNLERİ YOK ETMEK VE GÜVENLİĞİNİZİ SAĞLAMAK OLSA İDİ ŞİMDİ BU OPERASYONU ESADIN ORDUSUYLA ORTAK YAPACAKTINIZ.
ESAD a karşı yürütülen hasımhane ve vizyonsuz politikaların ceremesini çekiyoruz. Bir taraftan Suriye nin toprak bütünlüğüne saygı duyuyorum diyorsun..diğer taraftan da , Suriye deki bölücü ve terorist unsurlara destek veriyorsun.. olmuyor..olmuyor. yanlıştan dönün artık..
hadi bi dene neler oluyor bak
Maçan yiyorsa vur yalnız vurmadan önce iyi düşün.
@olcay_1984_fttca pardon akdenize düşen uçağı vurmamışmıydı ?
@olcay_1984_fttca esat,pkkyı koruyor,kaçan pkklılara kucak açmaya başladı,aynı aynı daha önceki operasyonda rusyanın yaptığı gibi,pkknın o bölgede tamamen bitmesini istemiyor,türkiyeye karşı bölgede kozu kalmayacak,türkiyenin o bölgelere türkiyede bulunan suriyelileri iskan etmesi gerekiyor içeride türk karakolları kurması gerekiyor,bu esat adam olmayacak bu belli oldu.
@adresavenda pardon düşen uçağı nasıl vuruyorlar!
ülkedeki mecut yönetimi devirmek için silahlanan unsurlara terörist denir bunun adı türkiyede pkk ise suiyede işid olurolur, ypg olur, emperyalistler olur yada çok sevdiğiniz ÖSO olur.
Milli dediğiniz ÖSO, komşu bir ülkeye karşı terörist faaliyetler yürütmüyor mu ? Terör örgütleri arasında ayrımcılık yapmayı bırakın..terörist, teröristtir..
@r.etkar öso ile derdin ne kardeş, TÜRKİYE nin işbirliği yaptığı terörist dediklerin sana dert yapmış belli keşke ABD nin pyd pkk, ve dahil Müslüman ları karıştırmak için yaratıkları IŞİD içinde bu kadar dertlensen ,ama kafa farklı
bazılarının derdi terörist ayrımı yapmak ve kendi teröristlerini himaye etmek olsa da, bizim derdimiz terörizm.. PKK, PYD, YPG, IŞID, DAEŞ, EL KAIDE, El Nusra, ÖSO neye ve kime hizmet ederse etsin teröristtir..Bırakın senin teroristin kötü benim ki iyi demeyi.. teröristleri himaye etmeyi !
Esad ve iran zaten şii milisler aracılığıyla askerimize saldırıyor...
vahvah kıçına sahip çıkamayan ucube suriye diye bir ülkemi kaldıki mahlukat sağa sola değilde ülkene sahip çık kukla ülkeni tüm terör unsurları işgal etmiş haberinyok senin gücün ancak sivilleri öldürmeye yeter
gerizekalı esad ülkeni temizliyoruz çok mu seviyon conilerle oturmayı
Esad'a bak herkeste bir Türk düşmanlığı almış başını gidiyor. Teröriste yapılan operasyona nota vereceğine İsrail'in işgal ettiği golan tepelerini geri al Yahudi sevicisi senu
ESAD BU KADAR SIKINTILI BİR ORTAMDA NASIL DAYANIYOR NASIL GÜÇ KAZANIYOR ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL KİMLER DESTEK VERİYOR DA BU KADAR ZAMANDIR AYAKTA KALABİLDİ HAYRET EDİLECEK BİR HUSUS..
@teyavas ülke savunması böyle birşey, yedi düvele karşı vatan sevgisiyle savaş veriyorlar.
@teyavas aynı Osmanlı gibi değil mi..sonunda işgalciler çekip gidecek..geride birkaç devletçik veya özerk yönetim kalacak..Osmanlı budanınca 30 devlet çıktı,,Suriyeden de 3 çıkar herhalde..kendini boşuna savunuyor garipler..
Empati kurmak gerekir Türk sınırlarını Suriye uçakları Türk hava sahasına girerse acaba nasıl bir tepki verirdik diye düşünmek gerekir
adamın ülkesini işgal ettiler tabiki ülkesini savunmak için her türlü hamleyi yapacak
Akepe çok yanlış yolda.suriyeyi bataklığa çeviren akepe buda yetmez gibi suriyenin pkksı olan öso ile yuruyor yanında teröristler olan abdden farkı kalmadı turkiyenin bu akepe politakaları muhtemelen bop projesinin devamı ve turkiyeyi bölünme noktasına götürmek için tezgahlanmışsa benziyor.
@oner7000 hangi akla hizmet ediyorsun veya ne içtinde uçmuşsun
ulan ülken hallaç pamuğuna dönmüş her türlü envai çeşit terörist ülkende cirit atıyor bacağın bize mi kalkıyor önce dön de kendi arkanı kolla ..... teneke bağla
Esad bu kadar etkili ve becerikli ise neden ülkesine yerleşen ve bölmeye çalışan PKK-PYD-DAEŞ-ABD gibi unsurlara tepki vermiyor.
SEN ÖNCE ÜLKENİ VURAN İSRAİL UÇAKLARINI DÜŞÜR MAÇAN YİYORSA ADAMLAR İSTEDİKLERİ ZAMAN VURUYORLAR ÇITIN ÇIKMIYOR
Hadi oradan müzevir adam sen önce kendi Suriye halkının hakından gelemiyorsun,kalkmış birde Türkiye'ye tehdit ediyor.
akepe durduk yere suriyeyi bölme projesine girişti ve işte gelinen nokta sen suriyenin teröristini desteklersen suriyede senin teröristini destekler hala daha suriyeyle anlaşmayıp suriyeyi bölme amacı olan öso ile yuruyor olan turk milletin oluyor vatan millet sakarya adı altında bop projesi yuruyor
ÖSO da bırakıp kaçarsa ne olacak
Ajanlar+dış mıhraklar ve içimizdeki gizli hainler elbirliği ile Türkiye'ye saldırıyor amaçları Erdoğanı devirmek diyen Ankaralı bir Akp'li ile ajanlar+dış mıhraklar ve içimizdeki gizli hainler elbirliği ile suriye'ye saldırıyor amaçları Esadı devirmek diyen Şam'lı bir Bass partilinin arasındaki fark nedir.?
Bunlar kalleş adamlar israil hergün vuruyor hadi vursun ama vuramaz. israilde hertürlü silah var .sem amcaları var bizim uçakları vurur adanın arkasındakiler yaptırıyor yoksa süriye bizim hataydaki kuvvetlere yetmez Ordaki dönen dolapları bilmek için alim olmaya gerekyok .
Amerikası, Rusu, İranı, Fransızı, Teröristleri kimi ararsan suriyede. Suriyede muhaliflere silah desteği olmasa Esad bu savaşı kazanırdı. Esada Rus, iran, çin desteği olmasa Abd ve nato kazanırdı. Değişen şu oldu biz taraf değiştirdik. 2 sene önce Abd tarafında iken Rus uçağını düşürdük. Rus ambargosu, mektup mektup derken suriyenin içinde kendimizi bulduk. Aman dikkat orada tuzağa düşmeyelim. Orada kaypak abd, rusya, iran varken bizim işimiz çok zor.
ABD'nin yeni oyunu bu olsa gerek!Ey esad madem bu kadar roketim füzem var diye hava atıyorsun ülkeni zapteden ypg/pyd-pkk yahut ösoya niye kafa tutamadın?Hadi diyelimki bu silahları TÜRKİYE'ye doğru çevirdin sonrası ne olacak düşündünmü seni o roketatarın başlığına oturtmazmı bu millet ABD Ve yandaşlarına sesleniyorum çekin ellerinizi topraklarımızı bölmeyi düşünmekten vazgeçin yoksa sonunuz çok fena olacak
VALLA KİM NE DERSE DESİN ORALAR FECİ BİR ŞEKİLDE KARIŞIYOR VE KARIŞTIRIYORLAR MÜSLÜMANLARI BİRBİRİNE DÜŞÜRECEKLER DİKKATLİ OLALIM
Adam ülkesini savunuyor bunun nesini tehdit olarak algılıyorsunuz ki? Ülkemize de saldırı olsa, bizim de askerimiz bunu ve fazlasını yapmalı zaten. Ayrıca esad asla ve asla hataya saldırmaz saldırmayacak müşterih olun.
@pkc5fpifs3 adamlar dün gece denedi idlipte ki askerleri kim şehit etti sanıyorsun esad a bağlı güçler bakalım sen ne yapacamsin
Müslümana müslüman amaç bu ötekiler gülüyor sadece !
Adam ken toprağına hava savunma sistemi kuruyor. Bunun neresi tehdit
Ülkeni iç savaşa sürükleyerek parçalayan emperyalizim güçlerin uçaklarını neden düşüremiyorsun esat efendii...
esat bi hiristiyan çocugudur. . dikkat etmek lazım.
hey allahım ya şu halimle seni ülkeni zerre adam yerine koymam sen önce ülkeni işgalcilerin elinden al hani vatan demek namus demek ya namusunu kurtar şerefini onurunu kurtar deki bu topraklar bizim biz temizlemesinide biliriz sonra bizim çok derdimiz olmassın yalama
israile karsı bir önlem olarak da görülebilir ki suriyenin kendi toprağı sonuçta kimseyi ilgilendirmez
Yönetime isyan eden bölmeye çalışan halkı örgütleyip iç savaş çıkaran a terörist denir ? Bizde olan pkk pyd olduğu gibi . peki biz kimle ortak operasyon yapıyoruz kime karşı yapıyoruz el insaf
ey esed kökünüz cümleniz gelse ne yazar .
ağa ile marabanın hikâyesi gibi,bilenler bilmeyenlere anlatsın.
Dün hdp ve onun kafasindakiler Suriye de vatandaşlarimiz öluyor nerede bu devlet diye bağırıp Hatay da halay çekerken bu gün Türk ordusunun ne işi var, öso gibi teröristlerle işbirliği yapıyor diye feryat EDİYOR, laannn s ler ABD teröristlerle ne iş yapıyor diye bir sorsanız, ama kafa başka
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