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'Doktor Popo' lakaplı estetisyen yakalandı

20.07.2018 09:38 | Son Güncelleme

Brezilya'da evinde kalça büyütme iğneleri yaptığı kadının ölümünden sonra kaçan "Dr. Bumbum" (Popo) lakaplı sosyete doktoru Denis Furtado dört gün sonra yakalanıp gözaltına alındı.

'Doktor Popo' lakaplı estetisyen yakalandı

Polis, doktorun gizli bir tanığın tüyosuyla Rio de Janeiro'da yakalandığını duyurdu.

Doktorun Cumartesi akşamı kalçasının büyütülmesi için enjeksiyon yaptığı iki çocuk annesi 46 yaşındaki Lilian Calixto fenalaşmış, kaldırığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Operasyon için 2 bin kilometre uzaklıktaki Cuiaba kentinden Rio de Janeiro'ya gelen kadına bu tür operasyonlarda olduğu gibi akrilik cam dolgusu enjekte edildiği tahmin ediliyor. Kadının ölümüyle doktor da kayıplara karışmıştı.

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Doktor Furtado cinayetle suçlanıyor. Doktorun gözaltına alınan annesi de suç ortaklığı yapmakla suçlanıyor, ayrıca operasyon sırasında doktora yardım ettiği iddiasıyla kız arkadaşının da gözaltında olduğu bildirildi.

Furtado'nun avukatı Çarşamba günkü açıklamasında müvekkilinin masum olduğunu söyledi.

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'OPERASYONU SEVGİLİSYLE BİRLİKTE YAPTI'

Instagram'da yaklaşık 650 bin takipçisi olan 45 yaşındaki Furtado, sık sık Brezilya televizyonlarına çıkıyor.

Furtado, Perşembe günü gözaltına alındıktan sonra sosyal medya hesabında paylaştığı videoda Calixto'nun ölümünün 'ölümcül bir kaza' olduğunu, daha önce buna benzer 9 bin ameliyat yaptığını ve bu operasyonların Brezilya'da yasal olduğunu söyledi.

Rio de Janeiro Tabibler Odası, Calixto'nun ölümü üzerine soruşturma başlatırken Brezilya Plastik Cerrahi Derneği Başkanı Niveo Steffen, uzmanlık alanı olmamasına rağmen sektörde pek çok kişinin faaliyet göstermeye başladığına dikkat çekerek "Evde plastik cerrahi yapamazsınız" dedi.

Steffen, "Birçok kişi, insanlara etik olmayan şekilde hayal satıyor. Zayıf insanlar, koşulların uygun olup olmadığını sorgulamadan düşük fiyatların cazibesine kapılıyor" diye konuştu.

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