'Doktor Popo' lakaplı estetisyen yakalandı

Polis, doktorun gizli bir tanığın tüyosuyla Rio de Janeiro'da yakalandığını duyurdu.
Doktorun Cumartesi akşamı kalçasının büyütülmesi için enjeksiyon yaptığı iki çocuk annesi 46 yaşındaki Lilian Calixto fenalaşmış, kaldırığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Operasyon için 2 bin kilometre uzaklıktaki Cuiaba kentinden Rio de Janeiro'ya gelen kadına bu tür operasyonlarda olduğu gibi akrilik cam dolgusu enjekte edildiği tahmin ediliyor. Kadının ölümüyle doktor da kayıplara karışmıştı.
Doktor Furtado cinayetle suçlanıyor. Doktorun gözaltına alınan annesi de suç ortaklığı yapmakla suçlanıyor, ayrıca operasyon sırasında doktora yardım ettiği iddiasıyla kız arkadaşının da gözaltında olduğu bildirildi.
Furtado'nun avukatı Çarşamba günkü açıklamasında müvekkilinin masum olduğunu söyledi.
'OPERASYONU SEVGİLİSYLE BİRLİKTE YAPTI'
Instagram'da yaklaşık 650 bin takipçisi olan 45 yaşındaki Furtado, sık sık Brezilya televizyonlarına çıkıyor.
Furtado, Perşembe günü gözaltına alındıktan sonra sosyal medya hesabında paylaştığı videoda Calixto'nun ölümünün 'ölümcül bir kaza' olduğunu, daha önce buna benzer 9 bin ameliyat yaptığını ve bu operasyonların Brezilya'da yasal olduğunu söyledi.
Rio de Janeiro Tabibler Odası, Calixto'nun ölümü üzerine soruşturma başlatırken Brezilya Plastik Cerrahi Derneği Başkanı Niveo Steffen, uzmanlık alanı olmamasına rağmen sektörde pek çok kişinin faaliyet göstermeye başladığına dikkat çekerek "Evde plastik cerrahi yapamazsınız" dedi.
Steffen, "Birçok kişi, insanlara etik olmayan şekilde hayal satıyor. Zayıf insanlar, koşulların uygun olup olmadığını sorgulamadan düşük fiyatların cazibesine kapılıyor" diye konuştu.
Adnan Oktar'ın çarpık ilişki rezaleti!
Kuzey Irak'ta etkisiz hale getiren PKK'lı Hasan Çakmak, cipin içinde vurulmuş! Önemli detaylar
Irak'ta protestocular İran sınırına giden yolu trafiğe kapattı
Balık tutmaya gittiler, gördükleri manzara karşısında dehşete düştüler
Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!
CHP'de imza polemiği! Bülent Tezcan'ın açıklamalarına tepki
Arka bahçesinde bir delik gördü! İçini kazdıktan sonra olanlar inanılmaz...
Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir
Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar
Erdal Aksünger'den CHP kurultayı için flaş sözler: İmza verenlere ciddi baskı var
Alman kadın cinayetinde yeni detaylar! Taciz etti... Boğdu... Başını taşla ezdi...
Google'a bir şok daha! Rekabet Kurulu savunmasını alacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum