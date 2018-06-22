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FT: Erdoğan bu kadar zayıf nadiren görüldü

22.06.2018 09:02 | Son Güncelleme

İngiliz Financial Times gazetesinde yer alan, "Erdoğan'ın kumarı" başlıklı tam sayfa yazı, "Recep Tayyip Erdoğan'ın daha güçlü olduğu bir zaman olmadı. Yine de Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, elindeki gücü sağlamlaştırması beklenen Pazar günkü seçimler öncesinde bu kadar zayıf nadiren gözüktü" sözleriyle başlıyor.

FT: Erdoğan bu kadar zayıf nadiren görüldü

İngiliz Financial Times gazetesinde yer alan, "Erdoğan'ın kumarı" başlıklı tam sayfa yazı, "Recep Tayyip Erdoğan'ın daha güçlü olduğu bir zaman olmadı. Yine de Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, elindeki gücü sağlamlaştırması beklenen Pazar günkü seçimler öncesinde bu kadar zayıf nadiren gözüktü" sözleriyle başlıyor.

Laura Pitel imzalı makalede, "Ekonomik sorunlar kök salmadan harekete geçme ve muhalefeti korunmasız yakalama umuduyla iki ay önce erken seçim çağrısı yaptı. Ama kamuoyu anketleri rakiplerinin onu parlamentoda çoğunluğu kazanmasını durdurabileceğini ve hatta başa baş geçecek ikinci tur cumhurbaşkanlığı yarışına itebileceklerini gösteriyor" deniyor.

"Seçim daha kritik bir zamanda gelemezdi" ifadelerinin yer aldığı haberde, "Türkiye evde kaynayan bir Kürt sorunuyla ve komşuları Irak ve Suriye'deki askeri müdahalelerle boğuşuyor. ABD ve AB ile tansiyon yüksek. Dış finansmana endeksli, borç yüklü ekonomi pek çok yatırımcıda güven kaybına yol açtı" ifadeleri kullanılıyor.

ABD merkezli Deniz İhtisas Okulu'nda öğretim görevlisi olan Ryan Gingeras, Türkiye'nin "istikrarsızlık kelimesinin karşılığı" olduğunu söylüyor:

"Muhalefet de kazansa, Erdoğan da kazansa, toplumun nasıl bir tepki göstereceğini bilmiyoruz. Her şey havada."

'ERDOĞAN SAVUNMAYA GEÇMEK ZORUNDA KALDI'

Yazıda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için ise, "enerji dolu, eğlenceli ve kavgaya hazır kampanyasıyla muhalif seçmenleri şaşırttı" deniyor.

Yazı ardından şöyle devam ediyor:

"Tersine yorgun ve cansız görünen Erdoğan, savunmaya geçmek zorunda kaldı. AKP'nin - partinin ülkeyi daha zengin ve refah kıldığı - söylemi, iki haneli enflasyon ve yıl başından beri dolara karşı değerinin 5'te 1'ini yitiren para birimi karşısında çözülmeye başladı."

Erdoğan'ın bir zamanlar gelecek için umut aşılayan taraf olduğu kaydedilen haberde, uzmanların, Erdoğan'ın elinden gücün alınmasına izin verip vermeyeceğine ilişkin yorumları da yer buluyor.

"Bazıları yenilgiye müsamaha göstermeyeceğini düşünüyor" deniyor.

AKP'den 2012 yılında ayrılan eski milletvekili Suat Kınıklıoğlu, "Bence sonsuza kadar cumhurbaşkanı kalmak isterdi" diyor.

Haberde görüşlerine yer verilen Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ise Erdoğan için, "Güce açlık çekmiyor" diyor ve ekliyor:

"Eğer böyle olsaydı işleri çok farklı şekilde yürütürdü." Erdoğan'ın "hizmet etmeyi sevdiği için" Türkiye'yi yönetmeye devam etmek istediğini söylüyor.

'KORKU ETKENİ'

Haber, muhalefetteki pek çok kişinin Erdoğan'ın "korku" motivasyonuyla hareket ettiğine inandığını belirterek sürüyor.

"2014 yılında, Erdoğan tarafından sahte olduğu söylenen, sızdırılan bir ses kaydında, oğlu Bilal'e kısık bir ses tonuyla milyonlarca euroyu eve saklamasını söylüyor gibi duyuluyor. Cumhurbaşkanı'nın rakipleri, o ve akrabalarının yolsuzluk ve diğer suç iddiaları konusunda yargılanacakları görüşünü pek de reddetmiyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Milletimiz 'Tamam' derse kenara çekilir" sözlerinin hatırlatıldığı haberde, ancak bir hafta sonra bir televizyon kanalına verdiği röportajda, "Cumhurbaşkanlığını kazanması ancak parlamentoda çoğunluğu kaybetmesi halinde ne yapacağı" sorusuna verdiği cevap da yer buluyor.

Erdoğan, "A, B, C planlarımız var" diyor.

Haberde seçim ikinci tura kalırsa bile, Erdoğan'ın yenilme ihtimalinin düşük olduğunun muhalefet tarafından da kabul gördüğü belirtiliyor.

"Cumhurbaşkanı'nın milyonlarca seçmeni var. Çoğu AKP dönemi öncesi dışlanmış hisseden dindar Müslüman ve orta sınıf muhafazakar" deniyor.

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