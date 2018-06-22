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Gelin çiçeğinde yeni trend: Pizza buketi

DÜNYA HABERLERİ  | 22.06.2018 11:11 | Son Güncelleme

İlginç uygulama New York'da başladı. New York'taki bir İtalyan restoranı gelin çiçeği olarak pizzadan buket hazırlıyor.

Gelin çiçeğinde yeni trend: Pizza buketi

Villa Italian Kitchen isimli restoran ana malzemelerinin peperoni ve peynir olduğunu söylüyor. Pizza dilimlerini kıvırarak çiçek haline getiren restoran bu buketlerin yaza damgasını vuracağını iddia ediyor.

"Büyük günlerine biraz eğlence ve ışıltı katmak isteyen çiftler için pizza buketi mükemmel bir tercih."

Buketler New York'lu yemek tasarımcısı Jessie Bearden tarafından tasarlanıyor.

PİZZA BUKETİNE İLGİ BÜYÜK

Restoranın dijital pazarlama ve iletişim koordinatörü Mimi Wunderlich bu girişimin herkes için çok heyecan verici olduğunu söyledi ve pizza buketinin dünyada bir ilk olduğunu belirtti.

"Bu lezzetli çiçeksi aksesuarlar pizza seven çiftlerin düğünlerini çeşnilendirmek için şahane bir tercih," dedi.

Pizza buketi sosyal medyada ise büyük coşkuyla karşılandı.

Jenny Yang, pizza buketinin 12 yaşından bu yana çocukluk hayali olduğunu belirtti.

Arran Payne ise habere 'bir gelin daha ne isteyebilir?' yorumunda bulundu.

Bu restoranın ilk ilginç girişimi değil.

Geçen yıl restoran Dünya Bikini Günü için pizzadan bikini tasarlamıştı. Bu tasarım 10.000 dolara alıcı bulmuştu.

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