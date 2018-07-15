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Genelkurmay Savunma Bakanlığı'na bağlandı

15.07.2018 10:42 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yedi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanı'na bağlandı. Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı da Yüksek Askeri Şura (YAŞ ) üyesi oldu.

Genelkurmay Savunma Bakanlığı'na bağlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yedi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanı'na bağlandı. Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı da Yüksek Askeri Şura (YAŞ ) üyesi oldu.

Kararnameye göre, YAŞ üyeleri Cumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanlarından oluşacak.

Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü durumlarda YAŞ toplantılarına katılıp, başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı katılmadığında ise toplantıya görevlendireceği yardımcısı başkanlık yapacak.

Şura, bütün üyelerin katılması ile toplanacak. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınacak. Oyların eşit olması halinde, cumhurbaşkanının katıldığı tarafın oyları geçerli sayılacak. Oylama işlemi aksine bir karar alınmadıkça açık olarak yapılacak.

Toplantıya katılamayan üyeler, gündemdeki konular hakkında görüşlerini yazılı olarak bildirebilecek.

YAŞ kararları, Cumhurbaşkanının onayı ile tekemmül edecek.

Şura'nın sekretarya hizmetlerini, Cumhurbaşkanınca belirlenecek merci yürütecek. YAŞ üyeleri, kendileri, kendilerinden kıdemli veya eşiti olan general ve amirallerin yükselme veya emeklilikleri ile ilgili konularda toplantılara katılamayacak.

Gizli olarak yapılacak YAŞ toplantılarında görüşmelerin ve alınan kararların açıklanması veya yayımlanması yasak olacak. Açıklanmasına Şura'nın kararıyla müsaade edilen konular, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanacak.

Genelkurmay Başkanlığı Savunma Bakanlığı'na bağlandı

Yeni kararamelerle Savunma Sanayii Müsteşarlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na dönüştürüldü. Avrupa Birliği Bakanlığı yerine Avrupa Birliği Başkanlığı kuruldu.

Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanı'na bağlandı.

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının çağrısıyla iki ayda bir toplanacak.

Kurula, Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlarda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek.

Yeni kararnamelerle Helal Akreditasyon Kurumu kurulurken, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlandı.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kuruldu.

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