HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

HDP cumhurbaşkanı adayı Demirtaş: AKP'nin seçimi kaybedeceği netleşti

03.06.2018 16:24 | Son Güncelleme

Seçim kampanyasını cezaevinden yürüten HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, seçmenleriyle doğrudan tek iletişim aracı olan Twitter'dan yaptığı açıklamada AKP'nin seçimi kaybedeceğinin netleştiğini söyledi.

HDP cumhurbaşkanı adayı Demirtaş: AKP'nin seçimi kaybedeceği netleşti

HDP'nin seçim kampanyasını cezaevinden yürüten ve seçmenleriyle doğrudan tek iletişim aracı sosyal medya olan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "AKP'nin seçimi kaybedeceği netleşti, beni hedefe koymalarının nedeni de budur" dedi.

Demirtaş, "16 Nisan referandumunu bizi içeri atarak komployla ve hileyle kazandılar, Şimdi, 24 Haziran'da da kazanabilmek amacıyla beni içeride tutuyorlar. Bunun için Anayasa Mahkemesi dâhil tüm mahkemelere baskı uyguluyorlar" mesajı paylaştı.

Demirtaş, 'HDP'nin barajı aşması durumunda Türkiye'nin nefes alacağını' söyledi ve ikinci turda en geniş demokrasi ittifakını sağlayacaklarını ifade etti.

Demirtaş'ın mesajları şöyle:

https://twitter.com/hdpdemirtas/status/1003210180375535616

https://twitter.com/hdpdemirtas/status/1003210431828131840

https://twitter.com/hdpdemirtas/status/1003210690989965312

https://twitter.com/hdpdemirtas/status/1003210935501193217

https://twitter.com/hdpdemirtas/status/1003211186849112064

https://twitter.com/hdpdemirtas/status/1003211438926622720

Diğer yandan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul Kıraç'taki seçim bürosu açılışından fotoğraf paylaştı. Pervin Buldan ayrıca Ağrı'ya giderken Doğubeyazıt'taki esnafla bir araya geldi.

https://twitter.com/PervinBuldan/status/1003264367150993409

https://twitter.com/PervinBuldan/status/1002876686860464129

PARTNER Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu! Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu!
Meral Akşener'den iktidara: Bu devleti yönetmek yerine ele geçirmeyi öne koydular, FETÖ ile el sıkıştılarMeral Akşener'den iktidara: Bu devleti yönetmek yerine ele geçirmeyi öne koydular, FETÖ ile el sıkıştılar
Çin’den Amerika’ya Ticaret UyarısıÇin’den Amerika’ya Ticaret Uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Haluk Levent ifadenin ardından serbest bırakıldı

Haluk Levent ifadenin ardından serbest bırakıldı

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın FETÖ çıkışına sert tepki

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın FETÖ çıkışına sert tepki

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

İlginizi Çekebilir

Bu kavunların tanesi 70 bin TL!

Bu kavunların tanesi 70 bin TL!

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu

Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öğrencilerinin gözü önünde köpek yavrusunu kaplumbağaya yediren öğretmene dava

Öğrencilerinin gözü önünde köpek yavrusunu kaplumbağaya yediren öğretmene dava

Kenya'da yolsuzluğa karşı memurlara yalan makinesi testi

Kenya'da yolsuzluğa karşı memurlara yalan makinesi testi

Trump'a kötü haber: G7 üyesi 6 ülke ABD'ye karşı birleşti

Trump'a kötü haber: G7 üyesi 6 ülke ABD'ye karşı birleşti

Bu kavunların tanesi 70 bin TL!

Bu kavunların tanesi 70 bin TL!

ABD'nin Arizona eyaletinde bulut olmadan oluşan hortum şaşkına çevirdi!

ABD'nin Arizona eyaletinde bulut olmadan oluşan hortum şaşkına çevirdi!

Anne vahşetinde kan donduran detay!

Anne vahşetinde kan donduran detay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.