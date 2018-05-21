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HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş: Tutuklu 12 FETÖ savcısının fezleke ve sahte delilleriyle halen tutukluyum

21.05.2018 12:49 | Son Güncelleme

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Twitter'dan yaptığı bir dizi açıklamada Gülen destekçisi 12 savcının "tamamını sahte delillerle" kendisini tutuklattığını öne sürdü, "MERCEK adlı sözde gizli tanığın beyanlarını, sırf ben tutuklanayım diye bu dönemin savcıları da dosyama koydular" ifadelerini kullandı.

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş: Tutuklu 12 FETÖ savcısının fezleke ve sahte delilleriyle halen tutukluyum

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, darbe girişiminden sorumlu tutulan Fetullah Gülen yapılanmasına bağlı 12 savcının tutukluluğa gerekçe olarak sahte deliller gösterdiğini öne sürdü.

Twitter'dan yaptığı bir dizi paylaşımda Demirtaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ulaştığı bir belgeyi de iddiasına kanıt olarak paylaştı.

Diyarbakır Barosu'nun talebi üzerine Ankara Başsavcılığı'nın yolladığı bu belgede, Demirtaş'ın tutuklanmasına neden olan beyanların sahibi 'MERCEK' kod adlı gizli tanığa ait evrakların dava dosyasında bulunmadığı belirtildi.

"2012'de Cemaat savcılarınca uydurulan (ki bunlar şu anda tutuklu) MERCEK adlı sözde gizli tanığın beyanlarını, sırf ben tutuklanayım diye bu dönemin savcıları da dosyama koydular" ifadelerini kullanan Demirtaş, şöyle devam etti:

https://twitter.com/hdpdemirtas/status/998469442215477249

https://twitter.com/hdpdemirtas/status/998469694557511681

https://twitter.com/hdpdemirtas/status/998469945582272512

https://twitter.com/hdpdemirtas/status/998470197030699008

https://twitter.com/hdpdemirtas/status/998470700762451968

https://twitter.com/hdpdemirtas/status/998470952009814016

https://twitter.com/hdpdemirtas/status/998471203718230016

https://twitter.com/hdpdemirtas/status/998471455284367361

Demirtaş neden tutuklandı?

Kasım ayından bu yana Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ ile birlikte Suriye'de bulunan Kobani'ye Türkiye'den koridor açılması talebiyle Ekim 2014'te düzenlenen protesto gösterileri için yaptıkları çağrılardan dolayı tutuklanmıştı.

Demirtaş "suç işlemeye tahrik" ve "halkı isyana teşvik" ile suçlanıyordu.

24 Haziran erken seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Demirtaş'ın serbest bırakılması için çağrılar yapılıyor. Bazı muhalefet partileri de bu çağrılara destekçi.

Demirtaş'ın "terörist" olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise şu ana dek mitinglerinde ya da seçim kampanyası söylemlerinde Demirtaş'ın adını zikretmedi.

demirtaş

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