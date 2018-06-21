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Herkes öldüğünü sanıyordu, cenazede ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.06.2018 09:36 | Son Güncelleme

Paraguay'da yanmış halde cesedi bulunan genç, kendi adına düzenlenen cenaze töreninde aniden ortaya çıktı. Ailesi başta olmak üzere cenazeye katılanlar durum karşısında büyük şok yaşadı.

Herkes öldüğünü sanıyordu, cenazede ortaya çıktı

Paraguay'ın doğusunda iki hafta önce kaybolan ve yanmış halde cesedi bulunan 20 yaşındaki Juan Ramon Alfonso Penayo, adına düzenlenen cenaze töreninde ortaya çıkınca ailesi büyük şaşkınlık yaşadı.

Paraguay'da uyuşturucu baronlarının kontrolünde olan bölgede yanmış bir erkek cesedi bulundu. Polis, aileye yanmış kişinin kayıp olan oğulları olduğunu söyledi.

'BİZİ İŞLETMİŞ OLABİLİRLER'

Aile cenaze töreni yaptığı sırada kayıp genç aniden ortaya çıktı. Yanmış cesedin kime ait olduğunu bulmak için polis soruşturma başlatırken ailesi ve arkadaşları gencin cenazesinde aniden ortaya çıkarak kendilerini işletmiş olabileceklerini söyledi.

MUTLU AMA KIZGIN

Ailenin gömdüğü cenazenin kime ait olduğu tespit edilemedi. Panayo'nun sevenlerinin geri döndüğü için mutlu ancak aynı zamanda da kızgın oldukları öğrenildi.

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