Hint kadın sopayla kaplan kovaladı

Hindistan'da genç bir kadın, keçisine saldıran bir kaplanı elindeki sopayla kovalamayı başardı.
23 yaşındaki Rupali Meshram, ülkenin batısındaki Maharashtra eyaletinde bulunan evinde keçisinin çığlıklarını duyunca dışarı koştuğunu anlattı.
Meshram, eline geçirdiği bir sopayla kaplana vurdu ve daha sonra kaplan kendisine de saldırdı. Meshram, olayda yaralanan annesinin kendisini tutup, evin içine doğru çekmesiyle kurtuldu.
Her ikisi de hafif yaralanan anne ve kız hastaneden taburcu edildi. Keçi ise kurtulamadı.
Meshram geçen hafta gerçekleşen, ancak kamuoyuna yeni duyurulan saldırının hemen ardından annesiyle birlikte bir selfie çekti.
Genç kadını tedavi eden doktor, kaplanla savaşması nedeniyle sergilediği "örnek cesareti" takdir ederken, sağ kurtulduğu için şanslı olduğunu söyledi.
Meshram, başından, belinden, bacaklarından ve ellerinden yaralandı. Ancak yaralar çok ciddi olmadığı için tamamen iyileşti.
Annesi Jijabhai BBC'ye yaptığı açıklamada, "Kızım ölecek sandım" dedi ve bir sopayla kaplanı uzaklaştırmaya çalışan kızının kanlar içindeki halini gördüğünde dehşete kapıldığını söyledi.
BBC'nin olaydan 10 gün sonra çektiği fotoğrafta genç kadında saldırıya dair herhangi bir iz görülmüyor.
Annenin gözünün kenarına aldığı yara da iyileşiyor.
Olayın ardından korucuları aradıklarını belirten anne ve kız, kaplanın korucu gelmeden yarım saat önce gittiğini söyledi.
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