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Hollanda'da 'Ermeni Soykırımı' oylaması bugün! Parlamento tanırsa...

DÜNYA HABERLERİ  | 22.02.2018 14:07 | Son Güncelleme

Hollanda'da parlamento bugün 'Ermeni Soykırımı'nı tanımayı görüşecek ve oylamaya sunacak. Hollanda hükümeti, parlamento tarafından kabul edilse bile, 1915'de Anadolu'da Ermenilere yönelik katliamları "soykırım" olarak tanınmayacak.

Hollanda'da 'Ermeni Soykırımı' oylaması bugün! Parlamento tanırsa...

Hükümete göre, 1915 olayları Birleşmiş Milletler (BM) ve bilim insanlarının soykırım tanımlamasına uymuyor, hükümetin 1915 olayları Birleşmiş Milletler (BM) ve bilim insanlarının soykırım tanımlamasına uymuyor.

İktidar ortağı partilerden Hıristiyan Birliği (CU) tarafından hazırlanan ve parlamento çoğunluğunca desteklenen "Ermeni soykırımının tanınması" önerisi, Perşembe öğleden sonra parlamento gündemine geliyor.

Türkiye kökenli siyasetçilerin kurduğu DENK dışındaki bütün siyasi partiler, öneriye destek veriyor.

Öneri, "soykırımın tanınması ve 24 Nisan'daki anma törenleri için Ermenistan'ın başkenti Erivan'a bakan düzeyinde temsilci gönderilmesini" öngörüyor.

Hükümet 'soykırım' demeyecek

Hollanda hükümeti, anma törenlerine üst düzey temsilci göndermeye sıcak bakıyor. Ancak parlamento kabul etse bile hükümet, 1915 olaylarından "soykırım" diye söz etmeyecek.

Telegraaf gazetesine bilgi veren hükümet kaynakları, "soykırım" iddiasının tanınması ve uluslararası mahkemeler tarafından yargılanması için BM ve bilim insanlarının tek ve net tanımı gerektiğini vurguladı.

Lahey'de geçen hafta gündeme gelen öneri üzerine, Hollanda'nın Ankara'daki maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, "Tarihsel olayları siyasallaştırmamaları" istenmişti.

Ankara, Ermeni iddialarına ilişkin açık, bağımsız bir ortak komisyon kurulması önerisini yinelemişti.

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Ermeni Soykırımı Hollanda Türkiye

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
"Hollanda hükümeti, parlamento tarafından kabul edilse bile, 1915'de Anadolu'da Ermenilere yönelik katliamları "soykırım" olarak tanınmayacak." Bu şekilde haber yaparak mynet hollandayı sollamışsın. Tek kelimeyle "Yuh!" diyorum.
Yıllardır Batı, öğreten adam;Türkiye'de öğrenci rolünde,yeni öğrenen çocuk muamelesindeler!...Osmanlı imparatorluğu,dört düvelle savaşırken,bu arkadan vuran Güvenilir Halk tabisi Ermeniler'in yeri değiştirilip(bakın kurşuna dizilse soykırım olacak ama dizilmemiş!)o savaş ortamında yaşadıkları eğer soykırımsa;Hollanda'nın,haritada Brezilya'nın tam üstündeki 3farklı devlet yapısındaki Hollanda Guyanası (Surinam'da)ne yaptığını,kendilerine bir sormak lazım ama onlar öğreten ve bizde öğrenci muamelesinde biz suçlu onlar melek oluyor ne işse!
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