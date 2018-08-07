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Huzurevinden kaçan iki yaşlı adam heavy metal festivalinde bulundu

07.08.2018 09:22 | Son Güncelleme

Almanya'da yaşadıkları huzurevinden kaçan iki yaşlı adam, bir heavy metal festivalinde bulundu.

Huzurevinden kaçan iki yaşlı adam heavy metal festivalinde bulundu

Polis, ikilinin Cuma gecesi geç saatlerde, dünyanın birçok yerinden gelen heavy metal müzik hayranlarını buluşturan Wacken Açık Hava Festivali'nde bulunduğunu belirtti.

İkilinin bulduklarında "kafası karışık ve sersemlemiş" bir halde olduklarını söyledi ve "Heavy metal festivalini sevdikleri çok açıktı" dedi.

Almanya'nın kuzeyindeki festival, dünyanın en büyüğü olarak tanımlanıyor ve 1990'lı yıllardan bu yana yapılıyor.

Tüm biletleri satılan festivalin bu yılki konukları arasında Danzig, Judas Priest, Hatebreed ve In Flames gibi gruplar yer alıyordu.

Dithmarscher Huzurevi'ndeki görevliler, iki kişinin kaçtığını Cuma akşamı yaptıkları sayımda fark etti.

Adı açıklanmayan heavy metal tutkunu huzurevi sakinleri polise haber verilmesinin ardından, sabaha karşı 03:00'te festival alanında bulundu.

İkili başta dört gün süren festivalden ayrılmak istemedi, ancak polis taksiyle kaldıkları huzurevine gitmeleri konusunda ikna etti.

Yaşlı ikilinin festivale nasıl girdikleri, biletleri olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Polis, festivalin birkaç küçük olay dışında sakin geçtiğini söyledi.

Almanya'nın kuzeyindeki Wacken, 1800 nüfuslu bir köy.

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