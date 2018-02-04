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İdlib'de, Rus uçağına düzenlenen saldırıyı Fetih el Şam üstlendi

DÜNYA HABERLERİ | 04.02.2018 15:16 | Son Güncelleme

Fetih El Şam'ın (eski adıyla El Nusra Cephesi) içerisinde yer alan Heyet Tahrir el Şam (Şam'ı Özgürleştirme Heyeti), dün Suriye'nin İdlib kentinde düşürülen Rus Su-25 uçağına yönelik saldırıyı üstlendi.

Cihatçıların dijital aktivitelerini izleyen SITE Intelligence Group'a dayandırılan haberlere göre Fetih el Şam, Rus Su-25'e yönelik saldırıyı üstlendiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün İdlib'de Fetih el Şam militanlarının ısı güdümlü taşınabilir hava savunma sistemleriyle Rus savaş uçağı Su-25'i vurduğunu, paraşütle atlayan pilotun teröristlerle girdiği çatışmada hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Fetih el Şam etkin olduğu bölgeye operasyon düzenleyen Rus birlikler, en az 30 Fetih el Şam militanını öldürmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
İdlib Rus uçak terör

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