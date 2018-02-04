İdlib'de, Rus uçağına düzenlenen saldırıyı Fetih el Şam üstlendi

Cihatçıların dijital aktivitelerini izleyen SITE Intelligence Group'a dayandırılan haberlere göre Fetih el Şam, Rus Su-25'e yönelik saldırıyı üstlendiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün İdlib'de Fetih el Şam militanlarının ısı güdümlü taşınabilir hava savunma sistemleriyle Rus savaş uçağı Su-25'i vurduğunu, paraşütle atlayan pilotun teröristlerle girdiği çatışmada hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Fetih el Şam etkin olduğu bölgeye operasyon düzenleyen Rus birlikler, en az 30 Fetih el Şam militanını öldürmüştü.
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