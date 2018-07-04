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Independent: IŞİD geri dönüyor

04.07.2018 07:29 | Son Güncelleme

Indepedent gazetesi, Suriye'de sahada yaşanan yeni gelişmeleri fırsata çevirmeyi hedefleyen IŞİD'in yeniden organize olduğunu ve saldırılarına başladığını yazdı.

Independent: IŞİD geri dönüyor

Indepedent'ın savunma muhabiri Kim Sengupta, Suriye'de sahada yaşanan yeni gelişmeleri fırsata çevirmeyi hedefleyen Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün yeniden toparlandığını ve saldırılarına başladığını yazdı.

Sengupta'nın Türkiye'den hazırladığı haberin kısa hali I gazetesinde, uzun hali ise internetten yayımlanan Independent'ta yer aldı.

Haberin başında, son günlerde IŞİD'in Suriye'deki etkinliğinin artmakta olduğunu gösteren bazı gelişmelerden bahsediliyor.

Rakka'daki bombalı saldırılar, farklı yerlerde rakip silahlı grupların savaşçılarının kaçırılmaları ve infaz edilmeleri ile yeni topraklar ele geçirip buralarda yeni üslerin kurulması bu gelişmeler arasında sayılıyor.

Independent, tamamen yenildiği düşünülen örgütün geri döndüğünü, bunun temel nedenininse sahada değişmekte olan dinamikler olduğunu belirtiyor.

'Araçları ve silahlarıyla giden IŞİDliler şimdi tekrar buradalar'

Yazıda, sahadaki değişimlerle ilgili olarak şu örnekler veriliyor: ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Suriye'deki faaliyetlerini kısıtlama emri vermesi; Washington'ın IŞİD'le savaşta müttefiki olan Kürt güçlerin şimdilerde Türk ordusuyla savaşıyor olması; IŞİD'den geri alınan alanlarda kontrolü sağlayan Batı'nın müttefiki bazı grupların, vergi ve zorunlu askerlik politikalarına karşı yerel halk arasında artan memnuniyetsizlik; Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDF), uluslararası destekçilerinin sahadan çekilmesini hızlandıracağını düşünerek IŞİD'in elindeki bölgeye karşı harekete geçmediği iddiası.

Haberde, bölgede Amerikan askerlerinin azalmasıyla birlikte Fransız askerlerinin sayısının arttığı ancak Fransızların zamanların büyük bölümünü silahlı muhalif gruplar arasındaki iç çatışmaları durdurmaya çalışmakla geçirdiği de belirtiliyor.

Independent ayrıca, Beşar Esad'ın uluslararası destekçileri olan Rusya ile İran arasındaki ayrışma ve tartışmaların arttığını da yazıyor.

Gazeteye konuşan Sami Abdullah Abdo adlı bir silahlı muhalif grup üyesi, IŞİD'in bu yeni koşulları kullandığına vurgu yapmış:

"Batılı ülkeler bize sürekli olarak DAEŞ'in (IŞİD) nasıl yenildiğini, nasıl bittiğini, her şeyin nasıl sona erdiğini anlattılar. Ancak sahada olan bizler, durumun böyle olmadığını görebiliyoruz.

"IŞİD'lilerin birçoğu araçları ve silahlarıyla gittiler. Şimdi DAEŞ tekrar burada. Şartlar değişti ve bunu kullanıyorlar, iyi gidiyorlar ve güçlerini artırıyorlar."

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