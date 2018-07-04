Terörle mücadele devrede! 'Tanımlanamayan' madde alarmı

AFP ve Reuters haber ajanslarının son dakika koduyla duyurduğu habere göre İngiliz terörle mücadele birimi alarma geçti.
Bir kadın ve erkeğin 'tanımlanamayan' bir maddeye maruz kaldıkları gerekçesiyle polisin alarma geçtiği belirtildi.
Olay günün erken saatlerinde meydana geldi ancak büyümemesi için geç duyuruldu. Tanımlanamayan maddeye maruz kalan iki kişinin durumları ağırlaşınca polis medyaya açıklama yapmak durumunda kaldı.
Mugglestone yolundaki bir mülkte bilinci kayıp halde bulunan çiftin hastanede tedavileri sürüyor.
Polis maddenin muhteviyatına ilişkin henüz açıklama yapmış değil.
Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün
Önce 14 yaşındaki kıza sonra kadın UBER şoförüne tecavüz etti
Yavru kediye tecavüzde istenen ceza belli oldu
Kenan Sofuoğlu, Meclis'e Lamborghini'yle geldi
Ünlü iş adamlarına gözaltı şoku!
CHP'de kazan kaynıyor! Muharrem İnce'yi çok kızdıracak sözler
Sürpriz yapacakken hayatının şokunu yaşadı! İhaneti kuryeden öğrendi!
Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını öldürdü
Sokakta aşka geldiler!
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, çocuklarını ve eşini kaybetti
YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum