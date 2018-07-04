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Terörle mücadele devrede! 'Tanımlanamayan' madde alarmı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.07.2018 14:25 | Son Güncelleme

İngiltere'de Salisbury yakınlarında terörle mücadele polisinin tanımlanamayan bir madde üzerine alarma geçtiği kaydedildi.

Terörle mücadele devrede! 'Tanımlanamayan' madde alarmı

AFP ve Reuters haber ajanslarının son dakika koduyla duyurduğu habere göre İngiliz terörle mücadele birimi alarma geçti.

Bir kadın ve erkeğin 'tanımlanamayan' bir maddeye maruz kaldıkları gerekçesiyle polisin alarma geçtiği belirtildi.

Olay günün erken saatlerinde meydana geldi ancak büyümemesi için geç duyuruldu. Tanımlanamayan maddeye maruz kalan iki kişinin durumları ağırlaşınca polis medyaya açıklama yapmak durumunda kaldı.

Mugglestone yolundaki bir mülkte bilinci kayıp halde bulunan çiftin hastanede tedavileri sürüyor.

Polis maddenin muhteviyatına ilişkin henüz açıklama yapmış değil.


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Anahtar Kelimeler:
Salisbury ingiltere terör TANIMLANAMAYAN madde

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